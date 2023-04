EN DIRECT - La Rochelle-Exeter: suivez la deuxième demi-finale de Champions Cup

Le futur rochelais Jack Nowell est aligné sur l’aile et sera même capitaine des Chiefs. Les frères Simmonds, Joe et Sam (à Pau et Montpellier en juillet 2023) sont aussi titularisés à l’ouverture et au centre de la troisième ligne. La seule surprise vient de la présence sur le banc de l’arrière et capitaine de l’Écosse, Stuart Hogg. Le deuxième ligne international gallois Dafydd Jenkins manquera, lui, la rencontre, suspendu après son carton reçu samedi dernier face à Bristol.