Leinster-La Rochelle: enquête ouverte après un accrochage à la mi-temps de la finale

Un incident a éclaté dans le tunnel menant aux vestiaires à la mi-temps de la finale de la Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle (26-27), samedi.

L’EPCR, organisateur de la Champions Cup, remportée par La Rochelle face au Leinster, a officialisé l’ouverture d’une enquête en marge du triomphe des Maritimes. L’objet de ces investigations ? Une altercation aurait eu lieu dans les couloirs de l’Aviva Stadium à la mi-temps de la finale. L’entraîneur des Rochelais, l’ancien Munsterman Ronan O’Gara, alors qu’il souhaitait s’adresser à l’arbitre de la rencontre Jaco Peyper, se serait heurté à plusieurs joueurs du Leinster, dont l’ouvreur Jonathan Sexton (ndlr, blessé depuis plusieurs mois, il ne jouait pas ce match).

Des insultes auraient été échangées durant cet accrochage dont l’EPCR a eu vent et auquel Will Skelton serait lui aussi mêlé, selon le site Independent.ie. "L'organisateur du Tournoi enquêtera sur ce sujet dès que possible, explique l’EPCR dans un communiqué. Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire pour le moment." L’incident en question est survenu à un moment du match où la tension était à son comble. Les Irlandais menaient bien 23-14 à la pause, mais la dynamique était clairement rochelaise.

La température serait montée près du vestiaire des arbitres, situé juste à côté de celui du Leinster. En conférence de presse après la rencontre, énumérant les éléments qui avaient pu faire basculer la rencontre en faveur de son équipe, le capitaine des Maritimes Grégory Alldritt a expliqué que le Leinster et notamment son capitaine James Ryan avait manqué de respect à La Rochelle au moment du toss, en refusant de le regarder dans les yeux.