Racing: Finn Russell suspendu trois semaines, pas de Champions Cup

Expulsé lors de France-Ecosse vendredi en clôture du Tournoi des Six Nations (23-27), l'ouvreur du Racing Finn Russell a été suspendu pour trois semaines. Il va manquer le 8e de finale de Champions et un éventuel quart de finale.

Coup dur pour le Racing. Le club francilien va devoir se passer des services de Finn Russell pour le 8e de finale de Champions Cup face à Edimbourg ce dimanche (13h30), mais aussi pour l'éventuel quart de finale contre l'Union Bordeaux-Bègles ou Bristol (11 avril). L'ouvreur écossais va aussi manquer le derby face au Stade Français, en Top 14 (17 avril). Il serait également absent à Toulouse (24 avril) si le Racing ne passe pas les 8es de finale de Champions Cup.

Finn Russell paye cher son mauvais geste lors de France-Ecosse vendredi, au Stade de France (23-27), en clôture du Tournoi des Six Nations. A la 71e minute, le n°10 du XV du Chardon a tenté de raffûter Brice Dulin, mais il a mis son coude au niveau de la gorge de l'arrière français, son ancien coéquipier au Racing. L'arbitre de la rencontre, Wayne Barnes, a sorti le carton rouge.

Après son audition ce lundi, le joueur du Racing a écopé de trois semaines de suspension de la part de la commission de discipline du Tournoi des Six Nations. La sanction prévue par le barème, six semaines de suspension, a été réduite de moitié grâce à son dossier disciplinaire, à son attitude avant et pendant l'audience, et à ses remords après son mauvais geste.

Gibert ou Trinh-Duc à l'ouverture ?

Le Racing doit, ce lundi soir, beaucoup regretter le report initial de France-Ecosse à cause de l'épidémie de Covid chez les Bleus et cette suspension. C'est avec un autre ouvreur, Antoine Gibert (23 ans) ou François Trinh-Duc (34 ans), que le club francilien devra poursuivre son parcours européen, jusqu'aux demi-finales éventuellement.