Racing: c’est fait pour Fickou, Thomas pourrait rester

Le centre international Gaël Fickou quittera bien le Stade Français pour rejoindre le Racing 92 cet été. Il portera les couleurs du club francilien pour les quatre prochaines saisons. Teddy Thomas n’est plus aussi certain de partir.

C’est un énorme coup qu’a donc réussi le Racing 92. Encore prudent sur le dossier ces dernières heures, le club francilien va bel et bien accueillir Gaël Fickou l’été prochain, et ce pour les quatre prochaines saisons comme indiqué par Midi Olympique. Le centre international (26 ans, 62 sélections), pourtant sous contrat pour les deux prochaines saisons, quittera le Stade Français, qui souhaitait alléger sa masse salariale. Un accord a été trouvé avec le joueur mais aussi entre les deux clubs.

Plus gros salaire du club parisien, Fickou a débarqué en 2018 dans la capitale. Le Stade Français avait alors racheté la dernière année de son contrat au Stade Toulousain. A l’époque, le Racing était également très intéressé mais n’avait pas réussi à rafler la mise. "Ce devrait être totalement fait lundi", selon une source proche du dossier. Le propriétaire allemand Hans Peter Wild, qui ne souhaitait pas voir partir Fickou au Racing, a donc changé d’avis.

Le duo Fickou-Vakatawa

Comme en équipe de France, samedi soir lors de la victoire renversante contre le pays de Galles (32-30), la paire Fickou-Vakatawa devrait faire le bonheur des supporters du Racing. Sur le papier, c’est l’un des meilleurs duos en Europe. Laurent Travers aura l’embarra du choix la saison prochaine avec un effectif particulièrement impressionnant. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Thomas parti pour rester?

Teddy Thomas pourrait en effet finalement rester au Plessis-Robinson et à Paris-La Défense Arena. Son départ était acquis voilà plusieurs semaines. Toulouse semblait alors tenir la corde. Des discussions ont bien eu lieu ces dernières semaines, sans pour autant parvenir à un accord financier. L’offre des Rouge et Noir était relativement basse, selon plusieurs sources. Et désormais, il n’est plus aussi certain de voir Thomas faire ses valises.

L’ailier international est proche de Fickou. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Les deux hommes pourraient finalement évoluer ensemble sous le maillot des Ciel et Blanc. Selon nos informations, le Racing n’écarte finalement pas cette possibilité et le joueur ne serait pas contre, même si les discussions n’ont pas débuté. Cela précipiterait alors le départ de l’Irlandais Simon Zebo.