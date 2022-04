Champions Cup: toutes les affiches des quarts de finale, avec quatre clubs français

Quatre clubs français (Racing 92, La Rochelle, Montpellier, Toulouse) seront au rendez-vous des quarts de finale de la Champions Cup qui se disputeront le week-end du 6 au 8 mai. Avec l’affiche entre les Rochelais et Montpelliérains, la France est assurée d’avoir au moins un représentant dans le dernier carré.

Les huit rescapés des 8es de finale de la Champions Cup sont fixés sur leur programme au prochain tour, qui marquera le retour des matchs secs. Si l’UBB, Clermont et le Stade Français sont passés à la trappe, quatre représentants du Top 14 sont toujours en course pour aller décrocher le titre européen le 28 mai prochain à Marseille. Un choc entre La Rochelle et Montpellier garantit même la présence d’un club français en demi-finale.

Le Racing à domicile, Toulouse se rendra en Irlande

Concernant les autres affiches, le Racing recevra les Anglais de Sale après avoir sorti son voisin parisien, le 6, 7 ou 8 mai. Qualifié d’un souffle face à l’Ulster, le Stade Toulousain se rendra sur la pelouse des Irlandais du Munster. La seule rencontre sans représentant français sera un duel anglo-irlandais entre Leicester et le Leinster.

Les demi-finales de la compétition auront lieu une semaine plus tard, le week-end des 13 au 15 mai. Le classement de la phase de poules décidera des équipes qui recevront. La grande finale de la compétition se déroulera au stade Vélodrome de Marseille le samedi 28 mai à 17h45.

Quarts de finale (6/7/8 mai) :

Racing 92 – Sale Sharks, Paris La Défense Arena

Stade Rochelais – Montpellier Hérault Rugby, Stade Marcel-Deflandre

Munster Rugby – Stade Toulousain, Aviva Stadium

Leicester Tigers – Leinster Rugby, Mattioli Woods Welford Road



Demi-finales (13/14/15 mai) :

Les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage du terrain.

Racing 92 (A1) ou Sale Sharks (A5) – Stade Rochelais (A3) ou Montpellier Hérault Rugby (A7)

Leicester Tigers (B1) ou Leinster Rugby (A4) – Munster Rugby (B3) ou Stade Toulousain (B7)



Finale (samedi 28 mai, 17h45), Stade Vélodrome, Marseille