Rugby: les finales des Coupes d'Europe organisées au Tottenham Hotspur Stadium en 2024

L'EPRC a annoncé ce mardi que les finales de Champions Cup et Challenge Cup en 2024 se joueront au Tottenham Hotspur Stadium, l'antre des Spurs.

Le stade des footballeurs de Tottenham, club de Premier League basé à Londres, accueillera les finales de Champions Cup et de Challenge Cup en 2024, a annoncé mardi l'EPCR, instance organisatrice des compétitions continentales de clubs de rugby. "Les finales 2024 de Londres auront lieu les 24 et 25 mai", a précisé l'EPCR dans un communiqué.

Les finales 2023 à Dublin

Le Tottenham Hotspur Stadium, qui peut accueillir plus de 62.000 personnes devait déjà recevoir les finales 2021 mais la pandémie avait changé la donne: c'est alors le stade de Twickenham, temple du rugby anglais situé au sud-ouest de Londres, qui avait reçu les chocs entre Toulouse et La Rochelle en Champions Cup puis Montpellier et les Leicester Tigers en Challenge Cup.

En 2022, c'est le stade Vélodrome de Marseille qui avait accueilli les deux finales européennes, remportées par La Rochelle (Champions) et Lyon (Challenge). Celles de cette année sont programmées à l'Aviva Stadium de Dublin le 19 et 20 mai 2023. Pour la Champions Cup, le Stade Toulousain et les Rochelais, qualifiés pour les demi-finales face au Leinster et Exeter ce week-end, peuvent espérer soulever le trophée, tout comme le RC Toulon en Challenge Cup. Les Toulonnais joueront leur place en finale face à Trévise dimanche.