Stade Toulousain-Bulls: Thibaud Flament, un nouveau statut à confirmer

Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit les Sud-Africains des Bulls de Pretoria au Stadium (16h). Et les Toulousains vont pouvoir bénéficier du retour des internationaux qui étaient en vacances après le Tournoi des VI Nations. Ils sont neuf à retrouver l’équipe, comme Antoine Dupont ou Romain Ntamack. Mais il y a aussi un homme qui a été étincelant avec les Bleus, Thibaud Flament.

Après la parenthèse du Tournoi des VI nations, le Stade Toulousain retrouve ses internationaux ce dimanche, à l’occasion de la réception des Bulls de Pretoria au Stadium (16 heures). Outre la charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack, Ugo Mola va pouvoir compter sur la présence de Thibaud Flament, remplaçant au coup d'envoi.

Le deuxième ligne sort d’un tournoi exceptionnel, avec notamment trois essais inscrits (4e à égalité avec les Irlandais Lowe et Hansen, l’Ecossais Van Der Merwe et ses coéquipiers Ollivon et Ramos). Seul Penaud (5 essais) et les Ecossais Kinghorn et Jones le devancent au classement des meilleurs marqueurs. “Il a pris une autre dimension. Tout le monde est heureux de voir sa progression. On est très content de l’avoir dans l’équipe. Tout ce qu’il arrive à faire est bénéfique pour lui mais aussi pour nous”, souligne Romain Ntamack, qui est aux côtés de Flament depuis son arrivée à l’automne 2020. Les deux hommes ont notamment fait le doublé Champions Cup/Top 14 en mai juin 2021 et le Grand Chelem en 2022.

“Il n’a pas encore fini de nous étonner”

Thibaud Flament est également le deuxième joueur au nombre de plaquages réussis (81 en cinq matchs), derrière l’Ecossais Matt Fagerson (83) et loin devant un trio composé de l’Anglais Ludlam, de l’Irlandais Van der Flier et de Gaël Fickou (67). Il est aussi précieux en touche, avec 17 ballons pris, 3e derrière l’Italien Ruzza (39) et l’Anglais Chessum (18).

“On l’a beaucoup vu ces dernières semaines. De notre côté, on n’était pas surpris, avoue Jean Bouilhou, l’entraîneur des avants toulousains. Il a aussi montré de belles qualités avec le Stade la saison dernière. Il prend de l’ampleur petit à petit. C’est un joueur qui est arrivé tard dans le haut niveau. Il absorbe beaucoup d’informations et il est capable de les restituer rapidement sur le terrain. Il n’a pas encore fini de nous étonner.”

Indispensable aux Bleus, en quête de confirmation au Stade

Le Tournoi terminé, Thibaud Flament veut désormais enchaîner avec le Stade Toulousain, lui qui a très peu joué en club. La faute notamment à une blessure à la cheville lors de l’intersaison et une commotion en novembre face à l’Afrique du Sud. Le deuxième ligne a joué sept matchs avec le Stade Toulousain : six de Top 14 (quatre titularisations) et deux de Champions Cup (une titularisation) pour un total de 368 minutes. En parallèle, il a été titulaire sept fois avec le XV de France, pour un total de 511 minutes.

“On est toujours preneur de l’expérience du niveau international. Thibaud réalise un Tournoi incroyable. On attend beaucoup de Thibaud au club”, prévient son manager Ugo Mola. Et ça commence ce dimanche, face aux Bulls, en Champions Cup.