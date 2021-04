Toulouse: Lebel raconte son action de folie contre le Munster

Auteur d'un cadrage-débordement de toute beauté face au Munster, Matthis Lebel est revenu sur la qualification toulousaine pour les quarts de Champions Cup, ce dimanche au micro de RMC.

L'action a fait le tour des réseaux sociaux et restera l'un des moments marquants de l'exploit du Stade Toulousain sur la pelouse du Munster, ce samedi (33-40). On joue la 67e minute et, d'un cadrage-débordement foudroyant, Matthis Lebel laisse sur ses fesses JJ Hanrahan pour envoyer Antoine Dupont vers l'essai. Une inspiration géniale, mais pas nécessairement travaillée à l'entraînement, d'après le principal intéressé, qui est revenu sur son geste ce dimanche au micro de RMC.

"J’ai vu que ça avait fait beaucoup parler sur les réseaux et quelques commentaires m’ont fait rigoler, s'est amusé Lebel. Je pense que l’adversaire s’attendait à ce que je rentre (vers l'intérieur), comme je l’ai fait plusieurs fois pendant le match. Puis j’ai vu une petite opportunité et j’y suis allé."

"Un match dont on se souviendra"

Spectaculaire, le geste a permis à Toulouse de s'imposer à Thomond Park, où le Munster était invaincu depuis 2015. "C'est toujours bizarre de le dire quand on fait partie de l’équipe qui l’a fait, mais c’est un petit exploit, c’est un match dont on se souviendra dans les années futures", s'est réjoui le jeune ailier (22 ans).

Avec des performances aussi médiatisées, et alors qu'il est l'actuel meilleur marqueur d'essai du Top 14 (12 en 20 journées), le Toulousain frappe à la porte du XV de France. "Ce serait un rêve, a-t-il confié sur RMC. Je sais qu'il y a des étapes à franchir. J’avais déjà une tâche assez compliquée qui était de réussir à enchainer les matchs au Stade, d'apposer ma patte, avec la concurrence qu’il y a. C’était la première étape, après forcément, on a envie de rêver plus grand. Mais il y a une grosse concurrence au niveau international, avec de supers ailiers en France, donc je n’ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment."