UBB-La Rochelle: les Rochelais prennent une option pour la qualification

Dans ce premier choc franco-français en Champions Cup, La Rochelle a pris le meilleur sur Bordeaux-Bègles lors du 8e de finale aller (13-31). Les Rochelais prennent une option avant le match retour en Charente-Maritimes samedi prochain.

La Rochelle ne plaisante pas. Une semaine après l'affiche houleuse en Top 14, les Rochelais ont une nouvelle fois pris le meilleur sur l'Union Bordeaux-Bègles sur sa pelouse de Chaban-Delmas, lors du 8e de finale aller de la Champions Cup (13-31) ce samedi. Privés de leur entraîneur Ronan O'Gara, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont parfaitement maîtrisé la rencontre, en rendant une excellente copie défensive.

Offensivement, la botte d'Ihaia West a fait le travail (14 points), alors que La Rochelle a inscrit quatre essais face à des Bordelais totalement dépassés. Raymond Rhule a ouvert la voie après une percussion dans les 22 mètres pour permettre aux Maritimes de mener à la pause (3-13).

Une fin de match tendue

Le passage aux vestiaires a fait du bien à l'UBB, qui est revenu grâce à Cameron Woki. Le deuxième ligne, vainqueur du Tournoi des VI nations avec les Bleus, a applatit au-dessus du ruck pour ramener son équipe à huit points (8-16, 51e). Malgré la réaction bordelaise, La Rochelle n'a pas paniqué et a planté deux essais supplémentaires pour porter le score à 28-8 (64e).

Piqués au vif, les protégés de Christophe Urios ont eu une réaction d'orgueil en fin de partie et en infériorité numérique sur un essai de Federico Mori (13-28, 68e). A la recherche de points pour afficher un écart le plus faible possible avant la manche retour, Bordeaux s'est vu refuser un essai dans les dernières minutes. Afin de voir les quarts de finale, l'UBB devra remonter un handicap de 18 points lors du match retour, samedi prochain.