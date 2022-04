La Rochelle: Bourgarit prolonge jusqu'en 2025

Le Stade Rochelais a annoncé la prolongation de son talonneur Pierre Bourgarit, désormais sous contrat jusqu'en 2025. Une annonce qui tombe deux jours avant le rendez-vous de Champions Cup contre l'UBB.

Le talonneur international de La Rochelle Pierre Bourgarit a prolongé son contrat de deux saisons, soit jusqu'en 2025, a annoncé ce jeudi le club maritime. Pierre Bourgarit, 24 ans, arrivé sur les bords de l'Atlantique en 2017 en provenance de Auch, a disputé 104 matchs avec le club à la caravelle, inscrivant au total 18 essais.

Le natif de Gimont dans le Gers, talonneur explosif, compte cinq sélections avec l'équipe de France, la première datant de juin 2018 contre la Nouvelle-Zélande alors qu'il n'avait que 20 ans.

Septième prolongation

Pierre Bourgarit est le septième joueur rochelais à prolonger cette saison son aventure avec les Maritimes après les anciens Romain Sazy, Tawera Kerr-Barlow et Levani Botia, et les plus jeunes Thomas Lavault, Jules Favre et Paul Boudehent. L'annonce tombe deux jours avant le début des phases finales de la Champions Cup, avec un déplacement sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, où La Rochelle s'est imposée en Top 14 dimanche dernier (16-15).