UBB-Leicester: la grosse colère de Maynadier, désabusé après une entrée en lice ratée

Le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles Clément Maynadier est apparu très marqué en conférence de presse, après la défaite (16-13) contre Leicester en Champions Cup, samedi.

Un premier faux pas pour l’UBB, et peut-être celui de trop, déjà, dans un format condensé qui ne permet pas la moindre incartade. Les Bordelais sont tombés dans le piège tendu par les joueurs de Leicester (victoire des Tigers 16-13), toujours invaincus cette saison, après dix matches. Privée de son demi d’ouverture international Mathieu Jalibert, blessé, l’UBB a échoué à trois petits points des Anglais sur son terrain, au terme d’un scénario difficile à avaler, qu’ils vont peut-être ressasser encore longtemps.

En conférence de presse, le talonneur Clément Maynadier n’a pas répondu aux questions des journalistes de gaieté de cœur. Il aurait préféré être ailleurs, ou expliquer les raisons d’une victoire, pas celles d’une entrée en lice ratée.

La défaite est logique

"Non, je ne suis pas abattu, mais je viens tout le temps en conférence de presse quand on perd, a-t-il lâché, exprimant une forme de lassitude. Forcément, ça me casse les couilles. Quand on gagne, je ne viens pas, et quand on perd il faut trouver des justificatifs, et c’est moi qui m’y colle. Je n’ai pas trop envie de m’y coller là. Je n’ai pas trop envie de discuter, parce que l’analyse à chaud là, si tu veux, je n’ai pas envie de dire des conneries… Ce que je sais, c’est qu’on a perdu, que ça fait chier, que dans ce format court ça va être compliqué, mais rien n’est perdu. Il va falloir qu’on se remette la tête à l’endroit. Il y avait la place ce soir, mais la défaite est logique."

Pour cette saison de Champions Cup, les 24 clubs engagés ont été répartis dans deux poules de douze équipes où chacune d’entre elles dispute quatre matches contre deux adversaires. Difficile de se projeter dans ces conditions.