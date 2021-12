Champions Cup: des regrets pour l’UBB après sa défaite inaugurale contre Leicester

L’UBB a perdu ce samedi contre Leicester à domicile (13-16) lors de la première journée de Champions Cup. Décevants dans le jeu, les Girondins n’ont jamais réussi à se détacher et ont craqué dans les dernières minutes face à une valeureuse défense anglaise.

L’UBB redescend sur la terre ferme et l’atterrissage risque de faire mal à la tête. Etincelant en Top 14, le club béglo-bordelais s’est incliné ce samedi pour la première journée de la Champions Cup. Malgré le soutien de son public, la formation girondine a cédé en toute fin de match contre la solide équipe de Leicester (13-16). Une défaite qui fait tâche pour les protégés de Christophe Urios. Et la qualification pour la phase finale de la Coupe d’Europe se retrouve déjà en danger.

Lucu n’a pas suffi

Ce duel entre leader du Top 14 et du championnat d’Angleterre avait pourtant bien commencé pour le club tricolore. D’entrée de jeu, Maxime Lucu a passé une pénalité et lancé le match de l’UBB. En l’absence de Matthieu Jalibert, touché aux quadriceps, le demi de mêlée a pris le relais en tant que buteur mais cela n’a pas permis aux Girondins de tenir le choc face aux partenaires de George Ford.

Une pénalité de l’ouvreur anglais puis un essai de Guy Porter après l’exclusion temporaire de Kane Douglas côté UBB ont offert sept points d’avance aux Anglais en milieu de première période (3-10, 21e). Un essai de Jean-Baptiste Dubié a permis de recoller juste avant la mi-temps à la suite d’un gros travail en mêlée et de conserver un espoir de victoire (10-10, 40e).

L’UBB dos au mur et contrainte à l’exploit

Pas vraiment aidé par les conditions climatiques humides, le niveau de jeu a perdu en qualité au retour des vestiaires. Si bien que les deux équipes ont multiplié les erreurs dans le jeu à la main et ont tenté de faire la différence.

Malgré la possession du ballon, notamment en fin de match, l’UBB s’est cassée les dents sur la défense des Tigers. Et pendant que Maxime Lucu ratait une pénalité pour prendre six points d’avance à l’heure de jeu, George Ford a fait preuve d’un gros sang-froid pour profiter des fautes bordelaises.

Deux coups de pied de l’international anglais aux 77 sélections ont finalement offert un succès précieux à Leicester, dont une pénalité depuis le centre du terrain pour passer devant à trois minutes du terme. Battue à domicile pour son premier match européen de la saison, l’Union Bordeaux-Bègles devra se reprendre dès le week-end prochain sur le terrain des Scarlets.

Contre les Gallois, contraints ce week-end au forfait contre Bristol à cause du Covid-19, l’UBB jouera déjà sa dernière carte en Champions Cup. Une nouvelle défaite et les chances de qualification se réduiraient à peau de chagrin. Une victoire et l’espoir serait encore permis. Les coéquipiers de Louis Picamoles sont prévenus, ils n’ont plus le droit à l’erreur.