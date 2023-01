Coupe du monde 2023: soupçonné d'un trafic de billets, Chabal dément toute irrégularité

L'ancien troisième ligne des Bleus et actuel ambassadeur de la Coupe du monde de rugby 2023 organisée en France, Sébastien Chabal, dément tout trafic commercial de billets après les soupçons d'achats d'une centaine de places révélés vendredi par Le Parisien.

L'ancien international français Sébastien Chabal, soupçonné d'un trafic de billets après avoir acquis une centaine de places pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France, a démenti samedi auprès de l'AFP toute irrégularité.

Selon une information du Parisien, confirmée par une source proche de l'enquête, l'ancien troisième ligne (45 ans, 62 sélections entre 2000 et 2011), ambassadeur de la compétition, a pu acheter une centaine de billets, contournant ainsi les règles de vente limitant à huit le nombre de places par personne salariée du comité d'organisation. "Des questions se posent sur l'hypothèse d'un trafic de billets mais rien n'est établi à ce stade", souligne la source proche de l'enquête à l'AFP. Un autre ancien rugbyman, Henri Mioch, chargé de mission pour l'organisation de la Coupe du monde entre 2017 et 2020, est lui soupçonné d'avoir acheté quelque 600 billets, a ajouté cette source.

"Je n'entends pas faire de bénéfices sur ces places"

"Oui, j'ai bénéficié d'un accès privilégié pour acheter plus de billets que ce qu'il est possible de faire par une seule personne, en raison de mon statut d'ambassadeur de France 2023", a réagi Sébastien Chabal dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je n'ai pas eu de gratuité ou de tarifs préférentiel. Et non, je n'entends pas faire de bénéfices sur ces places", a ajouté l'ex-joueur de Lyon ou de Bourgoin-Jallieu, récusant tout trafic de billets. "Il est évident que ces places ne sauraient être revendues par ceux qui en bénéficieront. Il est tout aussi inenvisageable qu'elles puissent servir à des opérations commerciales."

Ces achats ont été découverts lors de perquisitions menées en novembre, notamment au siège du groupement d'intérêt public (GIP) France 2023, chargé d'organiser la Coupe du monde de rugby. Ces perquisitions s'étaient tenues dans le cadre de l'enquête ouverte en octobre par le parquet national financier (PNF) visant des faits de favoritisme, trafic d'influence et corruption, et confiée aux gendarmes de la section de recherches de Paris. Cette enquête avait été ouverte à la suite d'un signalement conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'éducation visant "les marchés passés", "la billetterie" et "les véhicules mis à disposition" de l'ex-directeur général du GIP, Claude Atcher. Ce dernier a été définitivement révoqué en octobre en raison de ses pratiques managériales jugées brutales.