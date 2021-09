Coupe du monde 2023: une nouvelle phase de vente de billets s'ouvre mardi

Alors que des packs de deux matches, dont les quarts de finale, sont mis en vente à partir de ce mardi, les les organisateurs du Mondial 2023 de rugby ambitionnent de vendre l'intégralité des billets.

Une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du monde de rugby 2023 s'ouvre mardi, avec des packs de deux matches, dont les quarts de finale. Les organisateurs du Mondial 2023, qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, ambitionnent de vendre "100% des billets", selon le directeur général du comité d'organisation Claude Atcher, dans un entretien à l'AFP.

Environ 250.000 billets seront mis en vente lors de cette deuxième phase, d'abord ouverte aux membres de la "Famille 2023", inscrits sur le site de la billetterie officielle, puis à tout le monde à compter de jeudi. Il s'agira de packs de deux rencontres: pour les quarts de finale, programmés au Stade de France et au Stade Vélodrome de Marseille, ou pour des matches de poules dans chacune des neuf villes accueillant la compétition.

Il sera alors possible de choisir le premier match, mais le deuxième, "un peu moins prestigieux", sera imposé afin d'"équilibrer les ventes dans chacune des villes", a expliqué Claude Atcher.

De nouveaux billets en vente au printemps 2022

"L'appétit venant en mangeant, on a l'intention de vendre 100% des billets", a-t-il affirmé, conforté par le succès de la première phase de vente, marquée au printemps par des problèmes informatiques, qui avaient fait des déçus.

"On a beaucoup parlé de problèmes techniques sur la première phase, mais en fait nos serveurs ont tous tenu en dehors d'une rupture de 7 minutes la première journée", a souligné Claude Atcher. Deux problèmes ont selon lui "perturbé le système": les paiements avec des cartes volées et ceux dépassant le plafond autorisé par les banques.

La billetterie en ligne a depuis été renforcée, a assuré le responsable du comité d'organisation, qui se dit prêt à faire face à l'afflux attendu pour la deuxième phase: "On s'est préparés. C'est comme pour un match de rugby, on sait que ça va "piquer" dans le premier quart d'heure". De nouveaux billets (pour les demi-finales et la finale) seront mis en vente au printemps 2022 à l'issue du prochain Tournoi des six nations, puis en septembre 2022, à l'unité, pour ce qui restera.