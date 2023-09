Coupe du monde de rugby: "On est en mission", les Blacks montrent les muscles avant le choc face à la France

A moins d’une semaine du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby France-Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre au Stade de France, le capitaine des All Blacks Sam Cane a affiché de très hautes ambitions pour les triples champions du monde.

Les Français sont prévenus. Si les All Blacks ont essuyé une lourde défaite contre l’Afrique du Sud (35-7) il y a une semaine pour leur dernier match de préparation à la Coupe du monde, ils ne sont pas venus en France pour jouer les places d’honneur. Les triples champions du monde sacrés en 1987, 2011 et 2015 veulent récupérer leur couronne et visent clairement un 4e titre dans l’Hexagone.

Sam Cane "excité à l’idée de disputer la Coupe du monde dans un pays pas loin d’être le favori"

Samedi, à six jours du match d’ouverture face aux Bleus au Stade de France, Sam Cane ne s'est pas caché. "On est en mission avec un objectif, gagner la coupe du monde. On est vraiment motivés, a déclaré le capitaine néo-zélandais samedi en conférence de presse. On est excités à l’idée de disputer la Coupe du monde dans un pays pas loin d’être le favori. Le public français attend ça depuis longtemps. Tout le monde le sait. Je ne sais pas si nous pouvons nous préparer à ce qui nous attend mais c’est une chance incroyable donc il faut en profiter."

Sam Cane et ses partenaires ont pris leurs quartiers vendredi à Lyon après avoir passé la journée de jeudi à Arras pour un hommage à leurs ancêtres, soldats néo-zélandais morts sur le front de la Première Guerre mondiale. "Même si remporter une Coupe du monde reste quelque chose de très spécial émotionnellement, ça n’a rien de similaire avec le fait de risquer sa vie dans une guerre", relativise le 3e ligne international.

Pour aller au bout de son rêve, la Nouvelle-Zélande devra d’abord passer l’obstacle tricolore. Or si les Blacks abordent ce choc avec confiance, il ne se réjouissent pas de la cascade de blessés qui frappe le groupe de Fabien Galthié (Ntamack, Baille, Willemse) : "On a une pensée pour les gars qui se sont blessés et qui manqueront leur Coupe du monde à domicile, glisse l’ailier Will Jordan. Mais ça fait partie du rugby. J’espère que nous serons épargnés. Mais la France aura malgré tout une grosse équipe et j’espère qu’on n’aura pas de blessure", conclut l’international néo-zélandais.