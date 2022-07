Mondial 2023 de rugby: la vente des billets à l'unité débutera le 13 septembre

À un an et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France, il sera possible d'acheter des billets à l'unité à partir du 13 septembre pour les 48 rencontres de la compétition.

Tous les matches de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre - 28 octobre 2023) seront disponibles à la vente à l'unité à partir du 13 septembre, ont annoncé mardi les organisateurs de la compétition, qui se déroulera en France. "A moins d'un an du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby 2023, cette 4e phase de vente permettra aux fans du monde entier d'acheter pour la première fois des billets de match à l'unité, et ce pour les 48 rencontres de la compétition (match d'ouverture et phases finales inclus)", écrit France 2023 dans un communiqué.

80.000 billets vendus en trois heures

Le processus débutera le 13 septembre à 18h (heures de Paris) par une "prévente de 24 heures réservée aux membres de la famille France 2023", suivie d'une vente au grand public le 15 septembre à 18h. Cette nouvelle phase de vente se déroulera exclusivement sur le site officiel tickets.rugbyworldcup.com, sur le principe du "premier arrivé, premier servi", précise encore le communiqué.



Les prix des places seront connus le 8 septembre, à un an pile du coup d'envoi du Mondial. Mi-mars, plus de 80.000 billets pour les demi-finales et les finales de la Coupe du monde avaient été vendus "en moins de trois heures", avaient annoncé les organisateurs à l'AFP.



Le XV de France lancera la Coupe du monde 2023 avec un match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde (1987, 2011, 2015), le 8 septembre au Stade de France.