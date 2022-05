Coupe du monde 2023: pourquoi les Bleus ne seront pas à Marcoussis

Claude Atcher, patron de l’organisation de la Coupe du monde 2023, explique au micro de RMC Sport pourquoi le XV de France ne pourra pas se rendre dans son camp d’entraînement habituel de Marcoussis durant la compétition.

Le XV de France va devoir se trouver de nouveaux repères. Durant la Coupe du monde 2023 (du 8 septembre au 28 octobre) à domicile, les Bleus établiront leur camp de base à Rueil-Malmaison et non pas à Marcoussis comme ils ont l’habitude de loger. Le patron de la compétition revient sur ce changement au micro de RMC Sport.

"La Coupe du monde de rugby a aujourd’hui un devoir: que toutes les équipes se préparent de la même manière, explique Claude Atcher. On avait eu un petit problème en 2007. L’équipe de France était installée à Marcoussis. On avait eu des remarques d’équipes un peu acerbes". Il raconte aussi avoir eu "quelques questions du staff de l’équipe de Nouvelle-Zélande" au sujet du camp de base du XV de France.

"Une question d'éthique"

"Ils ont cette volonté d’être agiles dans le mode de fonctionnement, détaille-t-il au sujet des membres du staff français. Est-ce que vous acceptez les règles de la Coupe du monde qui sont que vous vous préparez dans des conditions d’entraînement qui soient identiques à celle des autres équipes? C’est effectivement une question d’éthique au départ".

Mais le CNR de Marcoussis ne restera pas vide durant la compétition puisqu’une nation occupera le camp d’entraînement. "Je crois que l’équipe qui a été proposée est celle (du vainqueur du barrage) asie-pacifique 1, potentiellement les Tonga", annonce le patron de France 2023.

La possibilité de rester plus longtemps que prévu à Aix-en-Provence

Claude Atcher annonce aussi que le XV de France pourrait passer plus de temps en dehors de son camp de base. "L’équipe de France a un objectif, qui est aussi de se préparer dans le Sud ce qui pour nous n’est pas illogique puisqu’elle va jouer le troisième match à Marseille et le quatrième à Lyon". S’il appuie sur la règle "d’un camp de base, pas deux", il parle de la possibilité "d’allonger la durée du séjour sur les camps de base les jours de match, qu’ils puissent aller un peu plus tôt à Aix-en-Provence, rester entre le match de Marseille et celui de Lyon et remonter à Paris après le match de Lyon".

La volonté des Bleus de changer de camp de base permettrait aussi que "personne ne vienne opposer de bonnes raisons pour diminuer la valeur d’un titre de champion du monde de l’équipe de France", ajoute ironiquement Atcher. Elle fera quoi qu’il en soit partie des favoris pour le titre mondial devant son public.