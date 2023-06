XV de France: jugé non éligible, Meafou ne disputera pas la Coupe du monde avec les Bleus

Le deuxième ligne australien du Stade Toulousain Emmanuel Meafou ne pourra pas rejoindre l'équipe de France avant la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre), World Rugby ayant réfusé de le rendre éligible avant l'heure.

La manœuvre de Fabien Galthié et de la Fédération française de rugby (FFR) n’a pas porté ses fruits. On savait leurs chances de parvenir à leurs fins assez minces, World Rugby les a réduites à néant. La Fédération internationale a refusé la dérogation que le staff des Bleus espérait obtenir pour l’Australien du Stade Toulousain Emmanuel Meafou (24 ans, 2,03m, 140 kg), considérant que le joueur n’est toujours pas éligible.

Le deuxième ligne ne disputera donc pas la Coupe du monde avec l’équipe de France, nous apprend samedi soir La Dépêche du Midi. Né en Nouvelle-Zélande, le joueur a grandi en Australie avant d’arriver en France en décembre 2018. Pour être éligible à une sélection d’un autre pays que celui de sa nationalité d’origine, le règlement World Rugby impose au joueur de résider en France pendant cinq ans.

Galthié: "C'est clair, on veut le capturer !"

Meafou devra donc patienter encore un peu, au moins jusqu’en décembre 2023, avant d’espérer revêtir un jour le maillot siglé du coq. Pressé de pouvoir compter sur lui, Fabien Galthié avait souhaité raccourcir ce délai pour faire jouer Emmanuel Meafou lors du Mondial, mais la bataille juridique a finalement tourné court.

"On attend toujours des nouvelles de World Rugby et une décision, insistait le sélectionneur au début du mois de juin. Un avocat de la FFR et son avocat ont fait toutes les démarches possibles et nécessaires, on a encore fait une relance en début de semaine. On est dans l’attente. Dans notre esprit, c’est clair, on veut le capturer !"

Comme le rappelle Le Parisien ce soir, les chances de voir Emmanuel Meafou au Mondial étaient maigres, le joueur souffrant d’une déchirure de l'aponévrose plantaire depuis la finale du Top 14, une blessure qui devrait l’écarter des terrains pendant environ huit semaines.