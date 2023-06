Antoine Dupont aux JO de Paris 2024? Le président de la FFR est "totalement" pour

"Ce serait formidable pour le rugby français", s'est enthousiasmé le président de la Fédération française Florian Grill, dimanche soir sur RTL, au sujet d'une possible participation d'Antoine Dupont aux JO 2024.

Antoine Dupont s’est lancé un défi de taille, participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à sept. Le demi de mêlée star du XV de France et du Stade Toulousain serait prêt à mettre sa carrière à quinze entre parenthèses en sacrifiant le tournoi des VI Nations de cette même année pour réaliser ce rêve, rapporte Le Parisien. Le nouveau président de la Fédération française de rugby Florian Grill, élu le 14 juin, s’est dit favorable à cette possibilité, ce dimanche soir. "Totalement, on a la chance d’avoir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, donc si Antoine Dupont nous offre sa personne pour en être notre porte-étendard et notre flambeau, ce serait formidable pour le rugby français", s’est-il réjoui dans "On refait le sport", sur RTL.

"Une chance phénoménale pour le rugby"

Vainqueur ce week-end du Top 14, le 22e bouclier de Brennus pour son club, Antoine Dupont a également reçu le soutien du président du Stade Toulousain Didier Lacroix, lequel a approuvé sa démarche. "Didier Lacroix est pour, a confirmé Florian Grill. On en a parlé et il est OK sur le sujet. Antoine Dupont a un sens aigu de l’intérêt du pays et du rugby et là, les deux sont en jeu. Il faut d’abord qu’on développe le rugby à VII parce qu’il n’est pas encore majeur dans les clubs, mais qu’Antoine Dupont ait envie de venir jouer, c’est une chance phénoménale pour le rugby."

Comme Antoine Dupont, Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie de disputer les Jeux à l’été 2024, à cette différence près que le prodige de Bondy devra trouver un accord avec son club, qu’il s’agisse du Paris Saint-Germain ou d’un autre. Mais l’éventualité de voir deux des plus grands talents du sport français défiler sur la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux le 26 juillet 2024 n’est désormais plus un rêve inaccessible. La perspective a même de quoi faire saliver les supporters des équipes de France de football et de rugby. L'international Antoine Griezmann souhaiterait lui aussi participer à la fête qui n'en serait que plus belle avec sa présence.

"Je n'en ai pas parlé avec le coach et les dirigeants. Mais ce serait un rêve pour moi. Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour les faire. J'ai envie. J'ai envie de vivre ça de l'intérieur", a-t-il confié ce dimanche. Pour rappel, les nations qualifiées pour le tournoi de football des Jeux olympiques ne peuvent présenter que des joueurs de moins de 23 ans, exception faite pour trois jours au maximum.