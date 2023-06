XV de France: Arlettaz renforcera le staff de Galthié après le Mondial

En fin de contrat à Perpignan, Patrick Arlettaz a été officialisé ce jeudi comme nouveau membre du staff du XV de France à partir de janvier 2024 et jusqu'en juin 2028. Le technicien de 51 ans remplacera Laurent Labit en tant qu'entraîneur de l'attaque au sein du staff de Fabien Galthié.

Prétendant au titre lors de la Coupe du monde disputée à domicile (du 8 septembre au 28 octobre 2023), le XV de France connaîtra ensuite de gros changements avec les départs annoncés de Karim Ghezal et Laurent Labit vers le Stade Français. Fabien Galthié, lui, gardera son poste à la tête des Bleus et déjà anticipé la suite. Après avoir trouvé le remplaçant du premier en bouclant l'arrivée de Laurent Sempéré, le sélectionneur tridolore a aussi déniché le technicien qui s'occupera des lignes arrières.

Selon les informations publiées ce jeudi par le journal Midi Olympique et officialisées par la Fédération fraçaise de rugby, Patrick Arlettaz sera l'heureux élu qui intègrera le staff de l'équipe de France. En fin de contrat à Perpignan, le maintien en Top 14 acquis lors d'un barrage contre Grenoble (33-19), le coach de 51 ans rejoindra les Bleus à partir de janvier 2024 et occupera ses fonctions jusqu'en juin 2028.

Arlettaz: "Rendre la confiance que l’on me donne"

L'hypothèse d'une arrivée de Patrick Arlettaz avait déjà fuité dans la presse début mai, notamment après un déjeuner à Canet-en-Roussillon entre le manager de l'USAP et Fabien Galthié.

"C’est d’abord beaucoup de fierté. Et c’est un honneur par rapport à la reconnaissance de mon travail, au regard bienveillant et à la confiance du sélectionneur, à l’importance de la mission, aussi, a expliqué pour le Midol celui qui vient de finaliser son accord avec la FFR. Cela représente tellement de choses pour le public français. C’est notre vitrine à tous. Cela implique beaucoup de fierté et une grande responsabilité. J’ai envie d’être performant et de rendre la confiance que l’on me donne en étant à la hauteur de la tâche. La mission est d’une importance folle."

En rejoignant le staff du XV de France, Patrick Arlettaz ne débarquera pas totalement en terre inconnue à Marcoussis où plusieurs coachs catalans sont présents ou le seront bientôt comme Manu Plaza (préparateur physique), Cédric Cassou (kiné) ou Laurent Sempéré.