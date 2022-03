Décès de Federico Aramburu: "sous le choc", Imhoff devait passer la soirée avec son ami, tué samedi à Paris

L'ailier argentin du Racing 92 Juan Imhoff est revenu pour RMC Sport sur le décès de son compatriote Federico Aramburu, tué par balles samedi matin à Paris, qu'il devait initialement rejoindre vendredi soir.

Il n’y a pas de deuil sans culpabilité. Parce qu’il devait le rejoindre lors de la soirée qui a précédé sa mort, avant de lui faire défaut, le rugbyman argentin Juan Imhoff s’en veut. Dans le cadre d’une soirée organisée par l’association Golden score - qui accompagne, conseille et aide les sportifs à préparer leur après-carrière - le joueur du Racing 92 s’est épanché sur le chagrin qui est le sien depuis le décès de son compatriote, Federico Martin Aramburu, tué par balles samedi matin à Paris. Souhaitant s’excuser de ne pas avoir pu répondre présent aux côtés de ses amis, Juan Imhoff a envoyé un message le samedi matin.

"On ne l'oubliera jamais"

C’est de cette façon qu’il a appris la terrible nouvelle, et que les remords sont apparus. "Et si j’avais été là ?" Cette phrase qui peut nous hanter après la mort brutale d’un être cher assaille Juan Imhoff depuis deux jours. "Je suis encore sous le choc, j’ai du mal à comprendre comment cela a pu se produire à Paris, a confié le supersonique ailier argentin à RMC Sport. Je suis d’autant plus triste que je devais le rejoindre le soir même. Je n’ai pas pu, car mon fils ne s’est pas endormi assez tôt. C’est un double sentiment qui m’habite, de tristesse, mais aussi de ne pas avoir pu être là pour faire quelque chose. C’est le destin. C’est la vie. C’est très triste. On va le pleurer, mais on ne l’oubliera jamais."