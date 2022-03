VI Nations: après le Grand Chelem des Bleus, le très bel hommage de Lucu à Aramburu, tué à Paris

C'est un Maxime Lucu très ému qui a répondu aux questions des journalistes samedi soir, après le Grand Chelem bouclé par le XV de France dans ce Tournoi des VI Nations. Au delà du trophée, l'ancien joueur de Biarritz a évoqué le souvenir de Federico Martin Aramburu, tué à Paris quelques heures avant le match contre l'Angleterre.

La joie de Maxime Lucu était teinté de tristesse samedi soir, après le fabuleux Grand Chelem bouclé par le XV de France dans le Tournoi des VI Nations sur une victoire contre l'Angleterre (25-13). Entré en fin de match à la place d'Antoine Dupont, le demi de mêlée de l'UBB a évoqué avec émotion Federico Martin Aramburu. L'ancien joueur argentin a été tué par balles à Paris samedi au petit matin à Paris, alors qu'il devait assister au crunch au Stade de France.

"Je l'ai eu hier soir par messages, il me disait qu'il fallait profiter de ces moments-là, toujours avoir le sourire et garder l'humilité, ce qu'il m'avait toujours enseigné quand j'étais à Biarritz, se souvient Lucu après leurs années communes dans le pays basque . Toujours le sourire, à m'envoyer un petit message. Cela a été compliqué d'apprendre cette nouvelle, surtout dans des circonstances comme ça. J'étais très en colère toute la journée. Je n'arrivais pas forcément à passer à autre chose mais j'avais un énorme rendez-vous. Je devais, pour lui, avec le message qu'il m'avait envoyé, garder le sourire, profiter de ce moment."

"C'est beaucoup de colère qui ressort"

"Je n'ai pas forcément le droit d'être triste, poursuit le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles. Mes pensées vont surtout vers sa famille, ses enfants et tous ses copains qui étaient là hier pour venir fêter une belle partie aujourd'hui. Tout a été gâché par ça, mes pensées vont vers eux. J'ai eu énormément de pensées pendant le match. C'est beaucoup de colère qui ressort, je ne comprends pas comment des choses comme ça arrivent dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est la vie. Il fallait garder le sourire aujourd'hui comme il le faisait très bien. Aujourd'hui on a perdu un ami, avec beaucoup de mecs qui ont joué à Biarritz, qui l'ont côtoyé, c'était quelqu'un de très gentil, beaucoup d'émotion. Ce sont des choses tragiques qui arrivent. Très ému par rapport à lui. Aujourd'hui on lui dédie ça mais c'est tragique de devoir en arriver là, c'est terrible."

Comme précisé par RMC Sport plus tôt dans la soirée, trois suspects sont recherchés par la police dans cette affaire, dont le tireur, qui a été identifié et serait affilié à l'ultra droite. Les investigations se poursuivent, avec l'aide de nombreux témoins de la scène.