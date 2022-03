Galles-France: "Nous étions la meilleure équipe pendant une grande partie du match", lâche Dan Biggar

Après la défaite de son équipe vendredi soir face au XV de France à Cardiff (13-9), à l'occasion de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations, le capitaine gallois Dan Biggar a fait part de son immense frustration. Avec une pointe de mauvaise foi ?

Le rugby tient peut-être son Thibaut Courtois. Après la défaite du pays de Galles vendredi face aux Bleus (13-9), lors de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV du Poireau, Dan Biggar, a exprimé toute sa déception. Avec une belle pointe d'amertume. "Je suis frustré, ennuyé, déçu. Toutes ces choses... Je pense que nous étions la meilleure équipe pendant une grande partie du match", a-t-il lâché après la rencontre dans des propos rapportés par The Guardian.

"Vous savez quand vous jouez bien et vous savez quand vous jouez mal. Nous avons très mal joué le week-end d'ouverture à Dublin (défaite 29-7 en Irlande), et nous nous sommes certainement améliorés au fil du tournoi. Nous étions à ça de battre la France, à ça de battre l'Angleterre (défaite 23-19 à Twickenham). C'est ennuyeux et frustrant, mais il ne fait aucun doute que nous sommes dans une bien meilleure position que lorsque nous avons débuté contre l'Irlande. Nous allons devoir faire du bon travail en Italie et terminer cette campagne en beauté", a-t-il développé.

Les Gallois à court d'idées

"Je suis tellement fier des gars, de la façon dont ils ont résisté contre l'équipe en forme du rugby mondial en ce moment", a conclu l'ouvreur, qui aura donné quelques sueurs froides aux Bleus par son jeu au pied, sans vraiment faire la différence dans l'animation du jeu. Globalement, dans un Millennium stadium de Cardiff loin d'être plein, les Gallois ont été étouffés par la défense française. Ils ont aussi semblé à court d'idées, en panne de solutions contre une équipe qui n'est désormais plus qu'à 80 petites minutes d'un Grand Chelem, après lequel elle court depuis 2010.

Pour ce faire, les Bleus, auteurs du seul essai du match par le troisième ligne Anthony Jelonch, devront battre lors de la dernière journée au Stade de France l'Angleterre, qui reçoit ce samedi l'Irlande à Twickenham.