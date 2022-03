XV de France: Galthié savoure un "scénario rêvé" avant l'Angleterre

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a affiché sa satisfaction vendredi soir, après la victoire des Bleus (13-9) sur le pays de Galles à Cardiff, lors de la quatrième journée du Tournoi des VI nations, qui met son équipe en lice pour le Grand Chelem.

"L'important, c'est de gagner, le quatrième match est le plus dur, surtout quand tu arrives avec une série de victoires, et d'autant plus ici, face à une équipe très tactique. L'important, c'était de gagner ce match et ça a été fait. Le scénario rêvé, c'est de gagner les match s qui s'enchaînent : quatre victoires en quatre matches, c'est le scénario rêvé. C'était l'objectif et je rappelle que l'équipe est jeune." Fabien Galthié aurait tort de ne pas savourer. Le XV de France, victorieux du pays de Galles à Cardiff vendredi soir (13-9) lors de la quatrième journée du Tournoi des VI nations, n'est plus qu'à 80 petites minutes d'un Grand Chelem, après lequel il court depuis 2010.

Pour y parvenir, les Bleus devront battre lors de la dernière journée au Stade de France l'Angleterre, qui reçoit samedi l'Irlande à Twickenham. Cette rencontre face aux Gallois avait pourtant tout du match piège. Comme à leur habitude, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont frappé fort d'entrée, avec un essai du troisième ligne Anthony Jelonch dès la 9e minute. Dans un Millennium stadium pas plein, plus de 10.000 places n'ayant pas trouvé preneurs, les deux équipes ont ensuite livré un match très physique, dans une ambiance électrique. Le buteur Melvyn Jaminet a été impeccable et les Gallois, s'ils ont tout tenté, n'ont jamais réussi à faire vaciller les Français.

"Une case cochée collectivement et individuellement"

Le Grand Chelem n'est donc plus un rêve, il est tout proche. "Le match a été très tactique, avec 36 coups de pied de leur part contre 28 pour nous. Ils ont cherché à nous faire reculer avec leur jeu au pied, du coup on a eu beaucoup d'espaces à couvrir mais on a réussi à répondre présent, a développé Galthié. C'est le type de match qu'on attendait, ce n'est pas par hasard s'ils ont gagné la compétition l'an dernier, ils ont un savoir-faire tactique. Je pense que le match se gagne aussi avec la bataille au sol, on a ainsi gagné cinq rucks tout en étant très disciplinés, avec huit pénalités concédées".

Et le sélectionneur du XV de France de conclure : "Ce soir, au final, c'est une case qui a été cochée par les joueurs, collectivement et individuellement". Rendez-vous samedi prochain à 21h pour défier les Anglais.