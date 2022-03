Galles-France: les Bleus s'offrent les Gallois et rêvent encore du Grand Chelem

Face à des Gallois accrocheurs, le XV de France s'est imposé au bout du suspense à Cardiff (9-13) et enchaîne une 4e victoire de rang dans le Tournoi des VI nations, qui lui permet de s'offrir une finale de rêve face à l'Angleterre la semaine prochaine pour aller chercher le Grand Chelem.

Ce pays de Galles-France n’a pas échappé à la tradition des dernières rencontres: tout s’est joué sur des détails. Dans l’ambiance bouillante du Principality Stadium, dont le toit était ouvert, le XV de France s’est imposé au bout du suspense face à des Gallois accrocheurs jusqu’à la sirène (9-13). Habitués à marquer 30 points en moyenne depuis le début du Tournoi, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont su se montrer solides en défense et opportunistes lors des phases offensives pour accrocher leur 4e succès dans ce Tournoi des VI nations, leur ouvrant une voie royale vers le titre avant le choc entre l’Angleterre et l’Irlande (samedi, 17h45).

>> Revivez pays de Galles-France

Une grosse entame, fabrication maison

Privé de Penaud et Taofifenua, positifs au Covid, le XV de France réalise un gros début de match, comme il est de coutume depuis le coup d’envoi du Tournoi. Les Bleus n’attendent que deux minutes avant d’inscrire les premiers points grâce à la botte de Melvyn Jaminet (0-3), et dix avant de planter le premier essai. Après une longue séquence rythmée et des sorties de balle rapides, Anthony Jelonch ne se fait pas prier pour punir une première fois les tenants du titre sur l’aile (3-10, 10e).

Surpris par le jeu rapide des Français, le XV du Poireau essaie de perturber les hommes de Fabien Galthié sur leur point faible: les ballons hauts. Après une touche récupérée sur un 50/22, Kieran Hardy passe tout proche de surprendre la défense tricolore sur une chandelle dans les 5 mètres du XV de France. L’autre homme en forme côté gallois est Dan Biggar, auteur d’une excellente performance à la botte, qui ramène les Gallois a un petit point à la pause (9-10, 39e).

Une défense intraitable mais des erreurs notables

Toujours aussi gênés par les chandelles de Dan Biggar, les Français subissent une grosse pression de la part des tenants du titre, mais ils réussissent à gratter des ballons grâce à une bonne organisation défensive, notamment l’ailier Gabin Villière devant Ryan Elias. Avec un Melvyn Jaminet beaucoup plus en réussite à la botte qu’en Ecosse, le XV de France sait résister à la pression malgré quelques erreurs évitables en touche ou en mêlée.

Les hommes de Fabien Galthié ont également un brin de chance puisqu’ils sont passés à deux doigts de prendre leur premier essai du match à l’heure de jeu, mais heureusement pour Gaël Fickou et ses copains que Jonathan Davies ne réussit pas à capter le ballon et commet un en-avant (9-13, 62e). En quête de points pour creuser définitivement l’écart, le XV de France tente de faire la différence au pied, mais ni Jaminet, ni Ntamack ne passent leur drop entre les perches.

Fort dans 20 dernières minutes, le pays de Galles n’arrive pas à percer le verrou tricolore, qui tient le choc jusqu’à la sirène, portés par les quelque 5.000 supporters français présents à Cardiff. La France poursuit son invincibilité face aux Gallois sous l’ère Galthié et n’est plus qu’à une victoire du bonheur absolu, celui d’un Grand Chelem, qui échappe aux Bleus depuis 2010. Ce doux rêve n’est plus qu’à 80 minutes, et quoi de mieux que de le réaliser lors du Crunch face à l’Angleterre, samedi prochain au Stade de France (21 heures).