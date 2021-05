Le plan de reprise du rugby amateur se précise, un retour "à la normale" visé pour juillet

À l'arrêt depuis fin février, le rugby amateur va pouvoir reprendre progressivement. La Fédération française de rugby (FFR) a validé son plan de redémarrage, qui se constitue en quatre étapes jusqu'à début juillet.

Le rugby amateur, dont les compétitions sont à l'arrêt depuis fin février, voit le bout du tunnel: la Fédération française de rugby (FFR) a validé ce vendredi son plan de redémarrage pour "une reprise du rugby progressive et en toute sérénité".



Ce plan, que l'AFP a pu consulter, s'adresse à tous les licenciés à partir de 5 ans. Il se découpe en quatre étapes jusqu'à début juillet mais "dépend évidemment de la situation sanitaire", précise le vice-président de la FFR, Serge Simon.



"C'est le retour de la vie dans les clubs, le retour de la convivialité. Surtout avec des matches, des plateaux, des tournois... à partir du 16 juin. C'est le retour du plaisir collectif dont on a tous besoin", explique le dirigeant à l'AFP.

"Le sport est fondamental. On a parfois eu l'impression pendant cette crise que le sport n'était pas pris en compte dans toute sa dimension sociale et sanitaire. La reprise nous permet de toucher du doigt des vérités simples: la joie de se retrouver, la cohésion sociale, l'activité physique, l'épanouissement des jeunes", ajoute t-il.



La première phase se déroule actuellement et jusqu'au 19 mai. Avec le couvre-feu à 19h00 et les restrictions, la pratique du rugby est limitée : pas de rencontres interclubs et les entraînements se contentent de parcours individuels ou collectifs avec passes mais sans contact.



Ensuite, la phase 2 (20 mai-9 juin), marquée par l'extension du couvre-feu jusqu'à 21 heures, voit la reprise des entraînements avec plaquages afin de "préparer le retour au jeu avec contact en mettant en place des situations pour les techniques de chutes au sol, de plaquages et de rucks".

Quatre semaines de préparation

Pour les écoles de rugby, seul le toucher est autorisé, les plaquages étant interdits sur ces pratiques.



Les rencontres interclubs vont également pouvoir avoir lieu, sans limitation du nombre d'équipes, auxquelles pourront assister des spectateurs (35% de la jauge du stade dans la limite de 1.000).



Ensuite, entre le 10 et le 30 juin, le travail des situations de contact se poursuit : oppositions, plaquages, rucks...



Pour les jeunes et les seniors, les matches sont autorisés à partir du 16 juin, avec des règles aménagées pour le rugby à VII, à X ou à XV.

Matches, plateau, tournois et festivals pourront avoir lieu et la jauge de spectateurs montera à 65% dans la limite de 5.000 personnes.



Enfin, l'étape 4 débute "après le 30 juin". A ce moment-là, le couvre-feu doit être levé. Organisations et règles seront identiques à la phase précédente mais le retour complet du public est possible, en fonction de la situation locale.



Bien sûr, avant de se rendre à sa séance d'entraînement ou à son match, chaque joueur doit effectuer une auto-évaluation quotidienne de sa santé en vérifiant l'apparition d'éventuels symptômes (toux, essoufflement, fièvre...). Pour un retour à la vie normale et au rugby.