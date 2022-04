Mort d’Aramburu: les deux agresseurs présumés auraient tiré sur l’ancien rugbyman

L’Équipe révèle ce mercredi que Federico Martin Aramburu est mort après avoir été touché par les tirs de ses deux agresseurs présumés, Loïk Le Priol et Romain Bouvier.

Nouvelles révélations concernant la mort de Federico Martin Aramburu, assassiné en plein Paris le 19 mars dernier. Ce mercredi, L'Équipe indique que l’ancien rugbyman aurait été touché par les tirs de ses deux agresseurs présumés, Loïk Le Priol et Romain Bouvier.

Contrairement à ce qui a été déclaré dans les semaines qui ont suivi ce tragique évènement, Romain Bouvier, militant d’extrême droite, aurait bien atteint Aramburu à deux reprises avec un calibre 32 Smith et Wesson. D’après le quotidien sportif, Romain Bouvier, qui avait alors perdu de vue Loïk Le Priol, aurait retrouvé Aramburu devant un hôtel. Il a alors fait feu sur l’ancien rugbyman à quatre reprises - le touchant deux fois, donc - avant de s’enfuir dans un taxi.

Le Priol a tiré à six reprises

Après avoir entendu les coups de feu, Loïk Le Priol a débarqué devant l’hôtel et s’est donc retrouvé face à Aramburu, blessé. Une altercation a éclaté entre les deux hommes puis Loïk Le Priol aurait tiré à six reprises sur l’ex rugbyman, touchant ce dernier quatre fois.

Pour rappel, avant ces coups de feu mortels, une violente bagarre avait éclaté à la terrasse d’une brasserie entre les deux tireurs présumés et Aramburu et Shaun Hegarty, associé de l’Argentin. Romain Bouvier a été mis en examen pour "assassinat" et écroué le 25 mars dernier, comme l'avait été Loïk Le Priol avant lui.