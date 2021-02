Biarritz : Harinordoquy "ne se fait plus de plan sur la comète" sur l'avenir du BO

Face au refus de la mairie de poursuivre ses investissements sur le projet de réhabilitation du Biarritz olympique, Jean-Baptiste Aldigé, président du BO envisage de déménager.

L’avenir du Biarritz Olympique est dans le flou. Au micro d’RMC sport, Imanol Harinordoquy, ancien joueur du B.O., de 2004 à 2014 réagit au possible départ du BO de Biarritz, pour éviter d'être placé en liquidation: "honnêtement je ne fais plus de plans sur la comète parce qu’il se dit tellement tout et n’importe quoi sur le BO depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de poker menteurs, donc j’attends de voir ce qu’il va se passer des supputations, il y en a beaucoup autour de ce club".

Dans une position délicate, le président du club de Pro D2, Jean-Baptiste Aldigé, doit trouver une solution de repli après le refus de la mairie de poursuivre ses investissements. Harinordoquy n'est pas résigné: "des solutions en tout cas c’est sûr qu’il y a des personnes qui essayent d’en trouver, à commencer par les propriétaires du club. Maintenant c’est vrai qu’il y a un bras de fer qui est engagé entre la mairie et le club".

La délocalisation, "je ne vois pas comment cela pourrait être viable économiquement"

Face au désengagement de la ville sur le projet de réhabilitation, le club songe en conséquence à quitter la ville, voire le France. Ce qui serait une grosse erreur selon l’ancien international français de 41 ans qui ne "vois pas comment cela pourrait être viable économiquement". Car selon Harinordoquy "c’est compliqué quand ça joue à Biarritz, donc délocaliser un club dont l’économie est déjà fragile sur place, je ne vois pas comment on pourrait trouver une économie favorable en délocalisant".

L’ancien troisième ligne a ensuite tenu à relever ce que représentait son ancien club: "ce qui est sûr c’est que le BO, c’est quelque chose qui est encré ici à Biarritz, qui a toujours existé avec plus de 100 ans d’existence et qui appartient aux Biarrots. Donc je vois mal comment ce club pourrait jouer autre part", conclut Harinordoquy