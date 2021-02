Perpignan: "Aucun contact avec Azéma", selon le président Rivière

Le manager clermontois Franck Azéma fera ses valises en fin de saison. Il pourrait faire un break ou rejoindre un autre club. Plusieurs formations, dont Montpellier, suivent le dossier. À Perpignan, l’actuel leader de Pro D2, le président François Rivière a fermement démenti tout contact.

Où rebondira Franck Azéma la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien a demandé à sa direction de le libérer de son engagement. Une requête acceptée par son président Jean-Michel Guillon et la fin d’une aventure clermontoise qu’il avait débutée voilà onze ans comme adjoint de Vern Cotter avant de prendre les rênes de l’équipe en 2014 avec un Bouclier de Brennus remportée trois ans plus. Désormais, Franck Azéma se retrouve sur le marché.

Trois ou quatre clubs possiblement sur le dossier

Depuis plusieurs semaines, il intéresse effectivement le club de Montpellier en quête d’un nouvel entraineur en chef. Des contacts existent mais rien n’est acté. Car Azéma pourrait avoir finalement l’embarras du choix. Plusieurs options s’offrent à lui. D’abord un break pour souffler un peu. C’est une option sérieuse. On le dit éprouvé. Mais ce n’est pas la seule option car il pourrait se lancer dès cet été dans un nouveau défi. Selon nos informations, quelques clubs, possiblement trois ou quatre, suivent le dossier.

Le président Rivière dément tout contact avec Azéma

Différentes sources nous ont évoqué ces derniers jours un intérêt de Perpignan, un club que Azéma connait bien pour y avoir joué puis entrainé avec un titre de champion de France en 2009 aux côtés de Jacques Brunel. Une hypothèse qu’a fermement démentie le président François Rivière à RMC Sport. "Ce n’est absolument pas le cas, nous a-t-il indiqué mardi. Je démens de manière la plus formelle tout contact. Je n’ai eu aucun échange avec lui depuis un an et demi. Il n’y a aucun contact, aucun pourparlers. Christian Lanta, Patrick Arlettaz, Perry Freshwater sont tous sous contrat et il n’est pas question de changer quoi que ce soit. Cela n’a aucun sens." Perpignan est l’actuel leader de Pro D2 avec 16 victoires pour quatre défaites.