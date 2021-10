Pro D2: réaction du club, impact... Nagusa explique son choix de partir en congé paternité

Timoci Nagusa a défrayé la chronique de la Pro D2 en annonçant son absence pour cause de congé paternité le 11 octobre dernier. Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir dans le monde du rugby français et au sujet de laquelle l’ailier fidjien s’est expliqué ce samedi pour RMC Sport.

Voilà peut-être un choix de vie qui va donner des idées à de nombreux sportifs professionnels en France. Souvent critiqué pour des retards à la reprise pendant sa carrière, Timoci Nagusa se retrouve au cœur d’un nouvel imbroglio. L’ailier fidjien de Grenbole n’a pourtant pas grand-chose à se reprocher après avoir respecté la loi française et indiqué le 11 octobre dernier son départ en congé paternité.

"Cela ne se présente qu'une fois dans une vie. Une opportunité que permet la loi française, a expliqué le fier papa de 32 ans auprès de RMC Sport. Je suis heureux de la saisir. Pas seulement pour rester à la maison, mais pour aider ma femme pour les vingt premiers jours après la naissance et de passer du temps avec mon bébé."

Nagusa surpris par les réactions

Autorisé par la loi, le congé paternité chez les rugbymen comme les footballeurs professionnels en France reste une rareté. Après avoir annoncé son choix, Timoci Nagusa a engendré sans le vouloir un début de polémique entre ceux qui soutiennent son initiative et ceux qui la regrettent comme par exemple l’ancien sélectionneur Philippe Saint-André qui y voit surtout un problème pour l’équipe amputée d’un joueur pendant un mois.

"Je ne m'attendais pas du tout à cela! Je n'aurais jamais imaginé cela, a encore assuré l’ailier grenoblois. J'ai confiance en moi et en mes actes. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de réactions. Des réactions positives, négatives, je n'aurais jamais imaginé cela. J'ai confiance en moi, dans ma foi. Dieu m'aide dans mes décisions."

"Le club aurait peut-être préféré de moi que je me présente à eux"

Timoci Nagusa n’a toujours pas disputé le moindre match de Pro D2 à cause d’une blessure. Après cette première absence, il a donc décidé d’enchaîner avec son congé paternité. Un choix pris sans concertation avec son club de Grenoble.

"Je n'ai jamais eu de réunion avec eux. J'ai fait mes recherches sur le congé paternité. J'ai écrit une lettre et je l'ai envoyée 30 jours avant le début du congé, jour de l'accouchement de ma femme. Et une fois qu'ils ont reçu la lettre, ils ne peuvent refuser selon la loi, a encore détaillé l’ailier passé notamment par l’Ulster et Montpellier. Ils auraient peut-être préféré de moi que je me présente à eux avant d'envoyer ma lettre pour en parler, mais la loi existe pour cette raison. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je sais qu'ils ont été un peu contrariés au début, mais la vie continue."

Provale et son président soutiennent Nagusa

Soutenu par le syndicat des joueurs Provale et notamment Robins Tchale-Watchou, Timoci Nagusa pourrait être considéré comme un pionnier. Egalement interrogé par RMC Sport, le président de l’instance a rappelé l’importance de la famille et a invité les autres joueurs qui le souhaitent à en faire autant et partir en congé paternité.

"C’est un peu dommage qu’aujourd’hui on critique un papa qui fait juste un choix humain et un tant soit peu normal de prendre un peu de temps, a estimé Robins Tchale-Watchou. C’est quelque chose d’important, ce n’est pas comme s’il était en vacances. […] La possibilité de prendre un congé paternité est une très bonne chose. Cela laisse la liberté à chacun d'apprécier le temps qu'il souhaite accorder à cet événement exceptionnel dans la vie. On devrait encourager cela. La Famille c’est important."

Et de conclure sur les critiques à l’encontre du virevoltant fidjien: "Les gens devenus experts en tout...Cela ne regarde que l'employeur et le salarié. Tout autre avis est déplacé."