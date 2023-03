Rugby: un joueur de Provence Rugby licencié pour avoir frappé la femme d’un coéquipier

Jonathan Ruru (30 ans), demi de mêlée de Provence Rugby (neuvième de Pro D2), a été licencié par son club pour avoir frappé la femme d’un coéquipier lors d’une soirée arrosée, selon La Provence. Il a ensuite essuyé une pluie de coups qui l’ont sévèrement blessé.

La soirée devait souder l’effectif, elle a viré au pugilat. Selon La Provence, Jonathan Ruru (30 ans) a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par son club de Provence Rugby (actuellement 9e de Pro D2). La raison? Fortement alcoolisé, le demi de mêlée aurait frappé la femme de l’un de ses coéquipiers lors d’une soirée pour fêter la nouvelle année où les conjointes des joueurs étaient conviées.

Hospitalisé et opéré après avoir été roué de coups

Après son geste, le natif de Napier (Nouvelle-Zélande) a alors été violemment pris à partie par un joueur de l’effectif qui l’aurait roué de coups et sévèrement blessé. Ruru s’est ainsi retrouvé avec des fractures de la mâchoire et d’une épaule qui lui ont valu d’être hospitalisé et opéré. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes à son poste du deuxième échelon n’a plus joué depuis le 2 décembre dernier face à Carcassonne (23-6, 13e journée de Pro D2).

Le club a d’abord évoqué une blessure à un genou avant de se montrer très discret. Il ne figure sur aucune des 12 dernières feuilles de match de l’équipe en championnat. Sa dernière publication sur les réseaux sociaux date du 31 décembre sur Instagram dans laquelle il retraçait l’année 2022 avant le passage en 2023.

L’international maori néo-zélandais a rejoint Provence Rugby en novembre 2021 en provenance de la franchise des Auckland Blues pour remplacer Ludovic Radosavljevic, licencié et suspendu 26 semaines par la Ligue nationale de rugby (LNR) pour avoir proféré des insultes racistes contre le joueur de Nevers Christian Ambadiang.

Provence Rugby n’a rien communiqué sur le nouveau dérapage d’un de des joueurs. Selon La Provence, les avocats de Ruru ont contesté les motifs de licenciement en précisant que les faits présumés se sont déroulés lors d’une soirée privée et non dans le cadre sportif. Une chose est sure: le joueur ne portera plus le maillot de l’équipe entraînée par Mauricio Reggiardo.