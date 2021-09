Pro D2: Radosavljevic reconnaît avoir tenu des insultes racistes et s’excuse

Ludovic Radosavljevic, demi de mêlée de Provence Rugby (Pro D2), a reconnu avoir proféré des insultes racistes contre l’ailier de Nevers Christian Ambadiang. Il s’excuse et assure mesurer la gravité de ses actes.

La Pro D2 secouée par une abjecte affaire. Ludovic Radosavljevic (32 ans), demi de mêlée de Provence Aix, a reconnu avoir tenu des propos racistes contre Christian Ambadiang, ailier de Nevers, samedi lors du match entre les deux équipes (26-23), comptant pour la deuxième journée de championnat. Le joueur camerounais avait dénoncé des propos ignobles tenus par son adversaire: "Je vais te brûler mangeur de bananes".

"Mes propos sont inacceptables"

Radosavljevic les a reconnus et regrette ses actes. "Suite aux récents évènements, et après des excuses déjà formulées immédiatement dans les vestiaires, je tiens à présenter aujourd'hui publiquement et officiellement mes excuses à Christian Ambadiang (22 ans), pour mes propos qui sont inacceptables, a-t-il écrit sur Instagram. Suite à un enchaînement d'évènements dans un contexte de match tendu, mes mots ont dépassé ma pensée. Je mesure la gravité de mes actes et j'en prends l'entière responsabilité en m'excusant aussi auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer. Cela ne fait pas partie de mes valeurs, ni de celles que je transmets à mes enfants. Je reste un humain qui fait des erreurs et qui apprend de celles-ci."

Le club de Provence Rugby avait immédiatement condamné les propos de son joueur dans un communiqué en promettant "des sanctions à la hauteur de la gravité des faits". La Ligue nationale de rugby (LNR) s’était aussi émue de ces agissements en assurant qu’elle "se montrera intransigeante vis-à-vis de tout propos ou comportement à connotation raciste commis notamment sur un terrain". Pour ses insultes racistes, Ludovic Radosavljevic risquerait entre 6 et 52 semaines de suspension mais la sanction extrême pourrait aller jusqu’à la radiation.

Formé à Aix, Radosavljevic a longtemps porté le maillot de Clermont (2008-2017) avec qui il a décroché deux titres de champion de France (2010 et 2017). Il en a ajouté un troisième à sa collection avec Castres (2018) qu’il a quitté en 2020 pour Provence Rugby (anciennement Pays d’Aix).