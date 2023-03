Rugby à XIII: le corps de Bryn Hargreaves, ancien joueur de St Helens, retrouvé sans vie un an après sa disparition

Porté disparu depuis janvier 2022, Bryn Hargreaves a été retrouvé mort plus d'un an plus tard. L'ancien joueur de St Helens, équipe anglaise de rugby à XIII, avait 37 ans.

Le monde du rugby est en deuil. Plus d'un an après avoir été déclaré porté disparu, le corps de Bryn Hargreaves, ancien joueur de St Helens - équipe anglaise de rugby à XIII - a été retrouvé sans vie. C'est son frère Gareth qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Repose en paix Bryn Hargreaves. Avec une tristesse incroyable, je peux confirmer qu'après 14 mois, nous avons enfin retrouver Bryn. Nous ne connaissons toujours pas la cause du décès ou ce qu'il s'est passé le 3 janvier 2022. Merci à tous ceux qui ont aidé pour les recherches", écrit-il, tout en demandant "de la tranquillité" dans ces moments douloureux.

Double finaliste de la Super League

Signalé disparu depuis le 16 janvier après qu'il ne se soit pas présenté au travail le 3, l'ancien pilier de 37 ans travaillait comme inspecteur de la sécurité dans une entreprise de gaz et de pétrole. Selon la presse anglaise, il vivait seul depuis son divorce deux ans auparavant. Un évènement qui l'aurait "dévasté". Alertée, la police s'était rendue à son appartement et avait trouvé la porte déverrouillée, la douche en train de couler et tous ses effets personnels, y compris son téléphone et son ordinateur, faisant craindre à un enlèvement.

Retraité des terrains à l'âge de 26 ans après avoir joué pour les Wigan Warriors, St Helens - avec qui il a été double finaliste de la Super League - et les Bradford Bulls, Bryn Hargreaves avait déménagé aux États-Unis depuis sa séparation.