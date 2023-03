Coupe du monde 2023: la Concorde sera transformée en fan zone baptisée "Village rugby"

Une fan zone baptisée "Village Rugby", pouvant accueillir jusqu'à 10.000 personnes, sera installée place de la Concorde (Paris), autour de son célèbre obélisque, pendant la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), ont annoncé vendredi la mairie et le comité d'organisation.

La place de la Concorde (du 8 septembre au 28 octobre 2023) sera donc le temple du rugby pendant les 51 jours du Mondial 2023 en France. La ville de Paris a décidé d'implanter un espace réservé en plein cœur de la capitale afin d'accueillir ce lieu de rassemblement. Avec une capacité d'accueil de 10.000 personnes, cette zone sera ouverte le vendredi, samedi et dimanche (ainsi que le jeudi pour le match des Bleus).

Dans cette zone, deux terrains de rugby seront disponibles pour les visiteurs, dont un terrain pour le rugby fauteuil. Il y aura aussi deux grands écrans et un mégastore (ouvert en permanence). "Pendant deux mois, les Français doivent faire la fête autour du rugby, confie Jacques Rivoal, Président du Groupement d'Interêt Public 2023. Le rugby c'est la fraternité avec 51 jours de fête dans les stades mais aussi en dehors." Ce village proposera également des animations sportives et culturelles ainsi que des rencontres avec des athlètes et légendes du rugby.

Coupe du monde 2023: la Concorde transformée en "village rugby" à l'automne prochain © Organisation Coupe du monde 2023

"Un lieu de prestige pour un événement de prestige"

"C'est, je pense, un lieu de prestige pour un événement de prestige, confie à RMC Sport Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. C'est un des événements majeurs du sport mondial et on voulait aussi au niveau de la ville de Paris, avoir un lieu qui soit à la hauteur et adapté. A la fois en ce qui concerne la programmation, les festivités et puis aussi pour l'image que ça va renvoyer à l'international. Ça concernera toutes les Parisiennes, les Parisiens, les Franciliens et les Français. Ils pourront se retrouver sur un lieu qui dépasse même la ville de Paris."

Sur la partie Est de la place, la zone sera fermée à la circulation et permettra le maintien de la circulation sur le reste de la place. Le Jardin des Tuileries restera également accessible. Il n'y aura pas de billetterie en place, ça sera au flux instantané. Au moins trois semaines d'installations seront nécessaires pour fournir cette zone. Et de nombreux touristes étrangers devraient être présents dans ce village, sur les 2,5 millions de billets vendus pour ce Mondial, 40% concernent des étrangers. Une vraie répétition avant les Jeux olympiques.