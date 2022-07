Rugby à XIII: sept joueurs de NRL refusent de porter un maillot arc-en-ciel

Sept joueurs des Manly Sea Eagles, évoluant dans le championnat australien de rugby à XIII, ont déclaré forfait pour leur prochain match car ils ne souhaitent pas porter un maillot arc-en-ciel, célébrant la diversité et l'inclusion.

La polémique enfle depuis quelques heures en Australie. Alors que l'équipe des Manly Sea Eagles doit affronter ce jeudi les Sydney Roosters en NRL, sept joueurs ont déclaré forfait pour cette rencontre parce qu'ils ne souhaitent pas porter un maillot arc-en-ciel célébrant la diversité et l'inclusion, rapporte l'Australian Daily Telegraph.

Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolu Koula et Toafofoa Sipley ont ainsi refusé de porter la tunique arc-en-ciel. "J'espère sincèrement que les communautés, la NRL, notre staff, nos joueurs et employés pour lesquels nous avons causé de la confusion et de la douleur pourront accepter nos excuses, a réagi leur entraîneur Des Hasler en conférence de presse. Personnellement, je partage les valeurs que sont l'inclusion dans le sport et la société. C'est un sujet important et la NRL est faite pour tout le monde."

Des convictions religieuses à l'origine du refus

Selon ABC, sur les sept joueurs qui se sont retirés pour le match de jeudi soir, six sont d'origine Pasifika, comme près de la moitié de la Ligue. Leur entraîneur a ajouté qu'ils avaient refusé de porter le maillot car cela est "contraire à leurs croyances culturelles et religieuses." Un point de vue radicalement opposé à celui de Daly Cherry-Evans.

"J'essaie vraiment d'encourager les gens à avoir un esprit ouvert sur ce qui s'est passé. En tant que société, nous avons un long chemin à parcourir sur des sujets comme celui-ci, a déclaré le capitaine des Manly Sea Eagles devant les médias. Mais il y aura des gens qui porteront le maillot. Je porterai fièrement le maillot et j'essaierai de promouvoir l'inclusion et la diversité."

Cette polémique rappelle inévitablement l'affaire Idrissa Gueye qui a éclaté en mai dernier. Le Parisien avait été pointé du doigt pour avoir refusé de jouer face à Montpellier lors de la 37e journée de Ligue 1, placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+. Alors qu'il était initialement présent dans le groupe parisien pour le déplacement dans l'Hérault, l'international sénégalais n'était finalement pas sur la feuille de match.