Rugby: Antoine Dupont élu joueur européen de l'année

Vainqueur de la Champions Cup avec Toulouse ce samedi contre La Rochelle (22-17), Antoine Dupont a également été récompensé sur le plan individuel en devenant le premier joueur français lauréat du prix EPCR du joueur européen de l'année.

Antoine Dupont est sur le toit de l'Europe... sur tous les plans. Vainqueur de la Champions Cup ce samedi contre La Rochelle (22-17), le demi de mêlée a reçu le prix du meilleur joueur européen de l'année. Auteur de quatre essais dans la compétition cette saison avec le Stade Toulousain, il devient le premier Français récompensé.

Celui qui vient d'aider son club à soulever un cinquième titre record en Champions Cup a été élu parmi 30 000 votes du public ainsi qu'un jury d'experts. Dupont était en concurrence avec ses coéquipiers Jerome Kaino et Julien Marchand pour cette récompense, ainsi qu’avec les joueurs rochelais Grégory Alldritt et Will Skelton.

En tête du Top 14 avec Toulouse, le Français vise le doublé en club après avoir réalisé un gros Tournoi des VI Nations avec les Bleus. Les superlatifs viennent à manquer lorsqu'on évoque la trajectoire fulgurante du joueur de 24 ans depuis le début de la saison. En février dernier, Jean-Baptiste Elissalde, 35 sélections en équipe de France et titulaire lors de la Coupe du monde 2007, expliquait : "Il a des supers pouvoirs, on pourrait, sans lui envoyer trop de fleurs, le comparer à Messi ou Maradona".