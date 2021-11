Rugby: avant France-Argentine, Blanquer raconte son passé de rugbyman en Colombie

Invité de RMC en marge du test-match entre le XV de France et l'Argentine, Jean-Michel Blanquer a raconté son amour pour le rugby. Après y avoir joué avec des amis dans l'enfance, le ministre de l'Education nationale a même évolué au poste de demi de mêlée en Colombie.

A l'heure où les supporters du XV de France rêvent de voir l'équipe entraînée par Fabien Galthié réussir avec brio son test-match contre l'Argentine ce samedi, Jean-Michel Blanquer a accordé quelques instants à RMC Sport. Grand amateur de rugby, le ministre de l'Education nationale de la Jeunesse et des Sports a raconté ses souvenirs liés à l'ovalie avant le coup d'envoi du duel face au Pumas au Stade de France.

Lancé par un Denis Charvet un brin taquin qui s’est lancé dans un pronostic sur le poste du membre du gouvernement, demi de mêlée, Jean-Michel Blanquer a accepté d’en dire plus sur son expérience rugbystique et de sa rencontre avec ce sport pendant l’enfance.

"J’ai joué un tout petit peu ailier mais après j’étais demi de mêlée, a expliqué le ministre de l’Education nationale. Quand j’étais enfant je jouais une sorte de rugby sauvage avec mes amis. C’est à dire que toutes les règles étaient permises. C’est pour cela qu’aujourd’hui j’essaye de faire que c’est un peu plus régulé. Nous avions une conception très particulière de la mêlée mais nous adorions faire ça."

"Courir de manière un peu inconsidérée"

Des parties enflammées avec ses amis, Jean-Michel Blanquer a ensuite délaissé ces parties enflammées avec ses amis pour jouer au rugby dans une vraie équipe à l’autre bout du monde. Enfin pas tout à fait. Installé en Colombie entre 1989 et 1991, l’actuel ministre de tutelle de Roxana Maracineanu y a même crée l’une des premières équipes locales, à l’heure où le rugby n’était pas développé dans le pays sud-américain, et fait preuve parfois d’une certaine témérité ballon en main.

"J’avais tendance à courir de manière un peu inconsidérée, a encore raconté Jean-Michel Blanquer. Je me souviens très bien de m’être fait réprimander par le capitaine. Il me disait: 'Tu pars tout seul alors que t’es fait comme un haricot'. Je me souviens très bien de cette remarque. Et c’est vrai que je me faisais souvent plaquer mais j’essayais quand même de donner le ballon avant."