XV de France: "J'ai fait des efforts en anglais", Dupont raconte les débuts de son capitanat

Antoine Dupont étrennera son nouveau rôle de capitaine du XV de France ce samedi lors du test-match entre les Bleus et l’Argentine au Stade de France (21h). Présent face à la presse à la veille de la rencontre, le demi de mêlée tricolore a expliqué ce qui avait changé pour lui et la fierté qu’il éprouvait dans son nouveau rôle.

Nommé capitaine en l'absence de Charles Ollivon, blessé, Antoine Dupont va vivre un baptême du feu face à l’Argentine ce samedi à Saint-Denis. Le demi de mêlée est impatient de défier les Pumas et de succéder aux nombreux joueurs de talent qui ont eu à guider le XV de France par le passé.

"[Ses premiers jours comme capitaine] Cela s'est plutôt bien passé. Cela fait plaisir de se retrouver en Bleu à Marcoussis. Cela faisait longtemps, a estimé le joueur du Stade Toulousain. Ce rôle, cela s'est fait assez naturellement. J'étais déjà leader avant, avec d'autres joueurs. Là, cette fonction supplémentaire n'a pas changé considérablement mon approche."

"La plupart des arbitres, je les ai déjà croisés"

Impressionnant ballon en main depuis ses débuts chez les Bleus, Antoine Dupont entend encore franchir un cap. En plus de mener le jeu grâce à sa vista, il va devoir le faire par son comportement. Tout en apprenant à gérer les arbitres.

"Etre capitaine, c'est beaucoup de fierté, c'est quelque chose de fort. Quand on voit les noms qui sont passés avant, on prend conscience de l'héritage. Cela motive à être exemplaire et à donner le meilleur de soi », a poursuivi le demi de mêlée de 24 ans.

Avant de souligner l’importance des discussions avec les officiels pendant la rencontre: "C'est une chose à prendre en compte. La relation avec l'arbitre est une donnée importante, encore plus au niveau international. J'ai peut-être moins d'expérience que d'autres capitaines que je vais affronter, a encore estimé Antoine Dupont. Mais la plupart des arbitres, je les ai déjà croisés, notamment en Coupe d'Europe, et au niveau international. L'arbitre de ce week-end, je le connais, il n'y aura pas de soucis... et j'ai fait des efforts en l'anglais (rires)!"

Dupont impatient de de voir le duo Ntamack-Jalibert

La capitanat d’Antoine Dupont ne constituera pas la seule nouveauté de ce test-match entre le XV de France et l’Argentine. Comme annoncé par RMC Sport pendant la préparation de la tournée automnale, Romain Ntamack évoluera au poste de centre et Matthieu Jalibert jouera à l’ouverture. Un choix du staff de Fabien Galthié et une association de talents qui font la joie d’Antoine Dupont.

"Cela rajoute plusieurs cordes à notre arc, surtout sur le côté offensif, a finalement lancé le demi de mêlée des Bleus. On a deux joueurs capables de prendre les bons choix, de lire les espaces, de faire les bons choix avec une très bonne qualité technique, un très bon jeu au pied aussi. Et ça nous donne encore plus d'options pour jouer devant et derrière la défense."