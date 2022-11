Rugby: Erasmus au cœur d’une polémique après ses critiques sur l’arbitrage de France-Afrique du Sud

Rassie Erasmus a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il remet en question les décisions prises par l'arbitre de la rencontre France-Afrique du Sud le week-end passé (30-26).

Rassie Erasmus est reparti en croisade. Pourtant, le directeur du rugby sud-africain a assuré ce mardi que ses derniers tweets controversés soulignant les décisions défavorables à l'Afrique du Sud n'étaient pas une nouvelle attaque contre le corps arbitral.

L'ancien sélectionneur des Springboks n'a repris ses fonctions que récemment, après avoir été banni par World Rugby pour une vidéo d'une heure dans laquelle il critiquait la performance de l'arbitre Nic Berry lors d'un test entre les Springboks et les Lions britanniques et irlandais l'année dernière.

Cela n'a pas empêché Erasmus de publier plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui semblaient remettre en question les décisions prises par l'arbitre Wayne Barnes lors de la défaite 30-26 des Springboks face à la France samedi dernier à Marseille, ainsi qu'un clip d'une remise en jeu qui a conduit au deuxième essai irlandais lors de la défaite 19-16 de l'Afrique du Sud à Dublin au début du mois.

Ses propos inquiètent en Afrique du Sud

Même en Afrique du Sud, où Erasmus est devenu un héros national après avoir guidé les Springboks jusqu'à la victoire finale lors de la Coupe du monde en 2019, on craint que ses messages sur Twitter ne s'avèrent contre-productifs pour les chances de l'équipe nationale à long terme.

Mais, s'exprimant lors d'une conférence téléphonique mardi après que les champions du monde en titre ont nommé leur équipe pour affronter l'Italie samedi à Gênes, il a assuré: "Il ne s'agit pas de s'en prendre à l'arbitre... C'est manifestement quelque chose que nous devons corriger de notre côté".

"Je pense que les supporters sud-africains aimeraient comprendre cela, mais si les gens déforment mon propos, cela je ne peux pas le contrôler malheureusement", s'est-il défendu.

Les critiques implicites de l'arbitre anglais Barnes contenues dans les vidéos d'Erasmus ont fortement déplu à l'ancienne star du corps arbitral international, le Gallois Nigel Owens, à la retraite depuis fin 2020.

"Je les ai vus apparaître et je me suis dit 'est-ce que c'est son vrai profil? Est-ce qu'il fait ça?'", a déclaré Owens au podcast rugby du Daily Telegraph. Pour moi, nous n'avons pas besoin de cela dans le jeu et j'aurais pensé qu'il avait appris sa leçon maintenant", a-t-il déploré.

"Une fois que vous commencez à mettre ce genre de choses sur les réseaux sociaux en remettant en question les décisions, ce n'est pas l'esprit de ce sport... Je ne pense pas que ce soit juste et je n'aime pas ça", a-t-il souligné.