Rugby: Haouas fixé ce lundi sur l'aménagement de sa peine de prison... et son contrat avec Clermont

Condamné fin mai à un an de prison ferme - sans mandat de dépôt - pour violences conjugales, le pilier international français Mohamed Haouas sera fixé ce lundi sur l'aménagement de sa peine. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand doit rendre sa décision concernant le contrat le liant à l'ASM, que le club de Top 14 veut faire annuler.

Une journée importante pour Mohamed Haouas. Pour sa vie privée, mais aussi pour sa vie professionnelle. Condamné fin mai à un an de prison ferme - sans mandat de dépôt - pour violences conjugales sur son épouse (qui n'a pas déposé de plainte), le pilier international français, qui vient de quitter le MHR, sera d'abord fixé ce lundi sur l'aménagement de sa peine.

L’audience le concernant se tiendra à 9h30 devant le juge d’application des peines (JAP), au Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle se déroulera dans le bureau du juge et n’est pas publique. Elle devrait durer une demi-heure, en présence du joueur et de son avocat.

Haouas espère échapper au bracelet électronique

On devrait savoir à la fin de cette audience quelles seront les modalités de l’aménagement de sa peine. Plusieurs options s’offrent au JAP, dont celle du bracelet électronique, mais le clan Haouas n’y est pas favorable étant donné qu’il souhaite continuer à jouer, et qu’il bénéficie de propositions en ce sens, selon son agent. Son avocat va donc proposer au juge une libération conditionnelle familiale.

Le conseil de Mohamed Haouas souhaite démontrer que le pilier de 29 ans est le seul à apporter des revenus à sa famille, et qu’il serait préjudiciable qu’il soit sous bracelet. Il viendra donc par exemple, pour prouver cela, avec ses trois derniers bulletins de salaire. S'il a gain de cause, Haouas aura alors des obligations strictes, mais ne sera pas soumis à la "lourdeur" matérielle du bracelet. Cette option peut être refusée ou acceptée par le JAP, qui devrait communiquer sa décision au joueur dès la fin de l'audience. Et si le juge souhaite le placer sous bracelet électronique, Mohamed Haouas devra bien entendu s'y contraindre.

Une fois l’option choisie par le juge, celle-ci ne sera toutefois pas effective immédiatement. Le SPIP (service pénitentiaire de probation et d’insertion) effectuera une enquête. En toute logique, la mesure en elle-même devrait être appliquée à la rentrée, au terme de cette enquête.

Son contrat avec l'ASM annulé aux prud'hommes?

Par ailleurs, une autre décision doit être rendue ce lundi, cette fois par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Alors que Mohamed Haouas devait rejoindre l'ASM cet été, le club auvergnat - qui ne veut pas le voir porter le maillot jaune - a demandé il y a quelques jours via son avocat la nullité du contrat de travail (qui doit prendre effet au 1er juillet) pour "vice du consentement", en citant notamment la charte d'éthique de la FFR, et en rappelant que le joueur a été écarté du XV de France après ses derniers ennuis judiciaires. A noter que dans ce dossier-là, les débats sur le fond de l'affaire auront lieu dans un second temps, en septembre.