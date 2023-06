Rugby: Haouas fixé le 26 juin sur la suspension ou non de son contrat avec Clermont

Mohamed Haouas (29 ans) était assigné devant les prud’hommes ce mercredi par Clermont, son futur club, qui a demandé la nullité de son contrat après sa condamnation à un an de prison pour violences conjugales.

Mohamed Haouas, international français (29 ans, 16 sélections), était de retour face à la justice ce mercredi matin. Le pilier était assigné aux prud'hommes par l'ASM Clermont qui veut annuler son futur contrat en raison de sa condamnation pour violences conjugales. Le joueur est arrivé en compagnie de son épouse Imane Haouas et son avocat Arnaud Dubois. Il était assez détendu avec quelques sourires complices avec son épouse.

"Si Monsieur Haouas ne peut pas porter les couleurs bleu blanc rouge, pourquoi pourrait-il porter le bleu et le jaune de Clermont?"

Haouas, qui a rejoint le tribunal à bord d’une voiture... du club de l'ASM Clermont, a été condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales, le 30 mai dernier. Un jugement qui a motivé le club auvergnat à mettre un terme à son contrat avant même qu’il ne débute.

Si l’épouse du pilier, victime de ses coups, n’a pas porté plainte, la ligne rouge a été franchie pour l’ASM, choqué par les images du rugbyman poursuivant sa compagne à son travail, la projetant au sol d’une balayette et la frappant au visage avant de la tirer de force vers sa voiture, le 27 mai dernier.

Ce mercredi, Haouas était le troisième dossier à passer. L'audience a duré deux heures et l'ancien joueur de Montpellier est resté impassible pendant les débats. Patrick Puso, avocat du club de l'ASM Clermont, a lancé la première plaidoirie en demandant la nullité du contrat de travail pour "vice du consentement". Il n'a pas sollicité de renvoi. "Je demande de suspendre la prise d’effet du contrat de travail qui doit avoir lieu le 1er juillet, a-t-il expliqué. C'est une demande conservatoire. Le rugby c’est un sport mais aussi un art de vivre et une école de la vie. (...) Quand un joueur signe un contrat de travail il signe un contrat qui renvoie au règlement de la FFR et notamment à la charte d’éthique."

Il a notamment cité le principe 3 de cette charte: "adopter un comportement exemplaire. Adopter un comportement irréprochable [...] Tout joueur doit respecter cette charte", en référence à sa condamnation pour violences conjugales. L'avocat de l'ASM a procédé à un autre rappel. "Quand on porte les couleurs de l’équipe de France on se doit d’avoir un comportement exemplaire." Hasard du calendrier, cette audience devant les prud'hommes est intervenue le jour où le staff du XV de France a dévoilé une première liste de 42 joueurs pour la Coupe du monde. Sans surprise, Haouas n’y figure pas et ne participera au Mondial, comme l’a confirmé le staff français après la condamnation du joueur.

Délibéré le 26 juin

"Si Monsieur Haouas ne peut pas porter les couleurs bleu blanc rouge, pourquoi pourrait-il porter le bleu et le jaune de Clermont?", a ainsi interrogé Me Puso. Pour l'avocat, si le contrat à l'ASM prend effet, il va produire des dommages imminents. "Les partenaires (Michelin, devenu actionnaire à 100% du club cette semaine) ne veulent pas que leur nom soit associé à celui de Haouas. (...) Les adhérents ne veulent pas que leur image soient associés à ce type de comportement. Les partenaires c’est ce qui financent le club."

Il a saisi la fonction préventive du référé pour prévenir un dommage imminent. Enfin, l'avocat de l'ASM veut "suspendre la promesse d’embauche en attendant la définition définitive du conseil des prud’hommes sur le fond".

Le ton était évidemment différent du côté de la défense. Maître Arnaud Dubois, avocat de Mohamed Haouas, a dénoncé une "situation ubuesque". "Le club a signé en connaissance du passé de M.Haouas après l’avoir débauché de son ancien employeur MHR", a-t-il rappelé en référence aux autres condamnations du joueur dans d'autres dossiers. "Je soulève l’incompétence territoriale de votre tribunal", a poursuivi le conseiller. "Monsieur Haouas n’est pas un dommage collatéral de la mauvaise gestion du club de ces dernières années", a-t-il attaqué

Il a pointé du doigt cette procédure "artistiquement bien faite mais totalement abusive". Sur le fond - il n'en était pas question ce mervredi-, Il demandera 50.000 euros pour le préjudice subi ainsi que 10.000 euros amendes. Conclusion de l'avocat d'Haouas: "L’ASM n’assume pas ses responsabilités, son pouvoir de décision en saisissant les prud’hommes [...] le Conseil prud’hommes de Clermont est incompétent territorialement, incompétent en l’absence de dommage imminent." Le délibéré de ce référé aux prud'hommes sera rendu le lundi 26 juin 2023 à 14h. En d'autres termes, Haouas saura à cette date si son contrat avec l'ASM est suspendu ou non en attendant les débats sur le fond de l’affaire dans ce volet là, qui auront lieu en septembre prochain.