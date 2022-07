Rugby: l'Algérie, qui rêvait d'affronter la France, n'ira pas au Mondial 2023

Dominés par le Kenya ce mercredi en demi-finale de la Rugby Africa Cup (36-33), les Fennecs ne disputeront pas la Coupe du monde 2023. Ils rêvaient de défier les Bleus.

Le Kenya a décroché sa qualification ce mercredi pour la finale des qualifications de la Zone Afrique pour la Coupe du monde 2023 de rugby en dominant l'Algérie 36-33 en demi-finale à Marseille. En finale, les Kényans défieront les vainqueurs de la deuxième demi-finale, qui oppose ce mercredi soir à Aix la Namibie, grande favorite du tournoi, au Zimbabwe. Le vainqueur du tournoi sera placé dans la poule A de la Coupe du monde (8 septembre - 21 octobre) aux côtés de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.

L'Algérie en rêvait

C'est évidemment une déception pour l'Algérie, qui rêvait d'affronter les Bleus, comme l'avait confié à RMC Sport l’entraîneur en chef des Fennecs, Boris Bouhraoua. "Oui, quand on dit ça, ça parait un peu irréel. On s’y prépare et on remet vraiment le jeu au centre des débats. L’histoire serait magnifique, l’aboutissement de quinze ans. La fédération algérienne est très jeune et on est aujourd’hui au devant d’un fait historique qui dépasserait le rugby. C’est peut-être le destin, on y croit. (Sourire) S’il y a une infime chance, on va aller la chercher", avait-il confié.

Et d'ajouter : "Je vais être un peu bateau dans la réponse, mais ce serait quelque chose de grandiose. Tous les joueurs regardaient des Coupes du monde quand ils étaient petits. C’est un objectif magnifique. Il est limite inatteignable, c’est à nous d’essayer de le rendre atteignable et réel. Ce serait évidemment grandiose pour le rugby en Algérie, pour les joueurs, mais on veut que ça soit la réalité." Pour les hommes de Boris Bouhraoua, ce ne sera malheureusement pas pour cette fois.