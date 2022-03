Rugby: l'Angleterre veut s’inspirer de la France pour nommer le successeur de Jones

La Fédération anglaise de rugby a l’intention de nommer le successeur d’Eddie Jones avant la Coupe du monde 2023. Le prochain sélectionneur du XV de la Rose pourrait d’ailleurs épauler l’Australien durant la compétition qui aura lieu en France l’année prochaine.

Branle-bas de combat au sein de la Fédération anglaise de rugby (RFU), qui se met en ordre de marche, et prépare la succession de l’Australien Eddie Jones, sous contrat jusqu’en 2023. L’actuel sélectionneur du XV de la Rose n’ira pas au-delà de la Coupe du monde. Le plan de la RFU est de nommer un nouveau sélectionneur l'été prochain. Le nouvel entraîneur pourrait même travailler sous la direction de Jones lors de la Coupe du monde en France, avant de prendre la relève. La RFU reprend ainsi l’idée de la Fédération française de rugby, qui avait collé Fabien Galthié dans les pattes de Jacques Brunel au Japon.

Gatland et Erasmus recalés

"Le raisonnement est le suivant : nous devons nommer une personne pour avoir le temps d'intégrer la nouvelle équipe d'entraîneurs et lui permettre de se mettre au travail. Eddie en est parfaitement conscient et sait ce que nous voulons faire. Certains diront que cela va perturber la préparation de la Coupe du monde parce que les gens vont regarder par-dessus leur épaule. Galthié a été nommé avant la Coupe du monde 2019 et c'est la bonne chose à faire car nous devons nous préparer pour les Six Nations de 2024", assume Conor O’Shea, directeur de la performance au sein de la RFU, cité par le Guardian.

Bill Sweeney, directeur général de la RFU, a l'intention de nommer un successeur anglais à Eddie Jones, excluant ainsi la possibilité de recruter un entraîneur étranger de renom comme Warren Gatland ou Rassie Erasmus. Ce dernier a récemment exprimé son intérêt pour le poste et Gatland, l'ancien entraîneur des Lions et du Pays de Galles, est considéré par beaucoup comme le candidat idéal, souligne le Guardian. Sweeney a toutefois expliqué que la RFU avait l'intention d'opter pour une solution locale et qu'elle n'avait pas contacté le Néo-Zélandais pour le poste.