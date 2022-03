VI Nations: l'Angleterre renouvelle son "soutien total" à Eddie Jones après la défaite contre la France

Malgré un Tournoi des VI Nations raté et une dernière défaite contre la France samedi, l'Angleterre va continuer à avancer avec le même entraineur, Eddie Jones, en place depuis 2015 et sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2023.

Malgré un nouveau Tournoi des VI nations décevant, achevé avec une troisième défaite en cinq matchs contre la France (25-13), samedi, la fédération anglaise de rugby (RFU) a renouvelé dimanche son "soutien total" au sélectionneur Eddie Jones. "La RFU continue à apporter un soutien total à Eddie, son équipe technique et aux joueurs et nous sommes impatients avant la tournée d'été (en Australie) et de voir les progrès pour rebâtir une équipe d'Angleterre victorieuse", a indiqué un porte-parole de la fédération.

"Je trouve que je coache bien"

En poste depuis 2015, Jones et son staff vont cependant procéder à "une évaluation exhaustive, comme il est normal de le faire après chaque compétition", a ajouté la même source. Avec trois défaites (Écosse, Irlande et France), pour deux victoires (Pays de Galles et Italie), l'Angleterre affiche le même bilan que l'an dernier, même si elle a fini cette fois 3e et non 5e.

Sous contrat jusqu'à la fin du Mondial 2023 qui se tiendra en France, Jones n'a pas versé dans l'autocritique débridée. "Est ce que je suis content du travail que je fais ? Je ne suis pas satisfait du résultat", a-t-il affirmé dimanche. "Est ce que je pense que je coache bien l'équipe ? À 100%. Je trouve que je coache bien mais que parfois on n'obtient pas les résultats qu'on voudrait", a-t-il ajouté.

Une équipe à "reconstruire"

L'Australien a cependant admis que son équipe devait se régénérer avant le Mondial, et la tournée dans son pays natal, cet été, sera sans doute l'occasion de continuer à le faire. "La seule chose qui me préoccupe, c'est de préparer l'Australie", a-t-il assuré. Jones avait amené l'Australie au sacre mondial à domicile contre l'Angleterre en 2003, avant d'atteindre la finale en 2019 avec le XV de la rose, échouant contre l'Afrique du sud (32-12).

Il avait ensuite remporté le Tournoi en 2020 avec un groupe très similaire, avant les deux dernières éditions ratées. "J'entraîne depuis assez longtemps pour réaliser que le principal, maintenant, est de reconstruire l'équipe (...) Regardez l'équipe de France, cela leur a pris trois ans (après le Mondial) pour remporter les VI Nations", a-t-il relevé, estimant toutefois que son équipe est déjà en progrès par rapport à l'an dernier. "On doit absolument s'améliorer encore dans le soutien et dans la finition", a-t-il reconnu, mais "je pense que le timing de notre équipe d'ici au Mondial est très bon".