Rugby: l’autopsie de Kelly Meafua confirme une mort par noyade

Décédé dans la nuit de vendredi à samedi, le troisième ligne de Montauban, Kelly Meafua, s'est noyé selon les premiers rapports de l'autopsie. Le joueur de 31 ans avait sauté du haut d’un pont de 22 mètres après une soirée en compagnie de coéquipiers et d'adversaires.

La nouvelle a secoué le monde du rugby. Kelly Meafua, troisième ligne de l'US Montauban (Pro D2), a trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi dernier après avoir sauté d’un pont. Les premiers éléments de l’autopsie "sont compatibles avec une noyade", selon Anne Gaullier, vice-procureure de la République de Montauban, rapporte la Dépêche. "Aucune trace de coup n'a été relevée. Aucun indice ne nous oriente vers autre chose que le fait d'avoir sauté du pont et que cela se soit mal terminé", abonde la vice-procureure.

Christopher Vaotoa, coéquipier de Meafua et présent sur les lieux du drame, a lui aussi sauté du Pont-Vieux, voyant que son coéquipier était emporté par le courant du Tarn. Le Français de 25 ans s’en est, lui, tiré “en état de choc émotionnel” et d’hypothermie.

Des circonstances encore inconnues

Si les causes du décès ne semblent plus faire de doutes, les circonstances autour de sa chute restent pour le moment floues. Le parquet devrait recevoir les analyses toxicologiques en fin de semaine, permettant ainsi d’éclaircir les zones d’ombres. “Cela ne changera pas les causes de la mort mais par contre, cela peut changer les circonstances”, affirme Anne Gaullier. Si le scénario de la soirée alcoolisée est pour le moment la piste privilégiée, certaines interrogations, comme celle l'intentionnalité du saut, ne seront probablement jamais résolues.

L’US Montauban doit jouer ce jeudi à Nevers pour le compte de la 30ème et dernière journée de Pro D2.