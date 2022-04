Rugby: l’ex-international français Lionel Beauxis annonce sa retraite à la fin de la saison

Lionel Beauxis a annoncé vendrediqu’il prendra sa retraite à la fin de la saison. Le demi d’ouverture de Béziers a notamment remporté deux championnats de France avec le Stade Français et le Stade Toulousain.

Clap de fin pour Lionel Beauxis. A 36 ans, l’ancien demi d’ouverture du XV de France raccrochera les crampons à la fin de saison. Évoluant à Béziers (Pro D2) depuis l’été dernier, Beauxis tient à ne pas faire la saison de trop : “Il est temps de raccrocher les crampons et de laisser la place aux jeunes, a-t-il avoué au micro de Canal+. Ces derniers temps, il y a plein de signaux au niveau du corps même si la tête veut.” Beauxis a notamment été éloigné des terrains pendant plusieurs mois après une déchirure du biceps en début de saison. Handicapé par cette blessure mais aussi faisant partie des anciens, Beauxis n’a pas eu le temps de jeu qu’il aurait souhaité : "Mon temps de jeu est réduit, c'est difficile pour un passionné comme moi. J'ai envie de jouer et non pas cirer les bancs. Je me dis que c'est un tout et qu'il est temps de dire stop.” L’ancien toulousain n’est apparu qu’à 9 reprises avec les Biterrois (dont 4 fois comme titulaire) cette saison.

Double champion France avec Paris et Toulouse

Beauxis débute sa carrière du côté de Pau avant de rejoindre le Stade Français en 2006. A Paris, le natif de Tarbes remporte son premier Bouclier de Brennus en 2007 avant de doubler la mise en 2012 avec le Stade Toulousain. Beauxis porte ensuite le maillot de Bordeaux-Bègles (2014-2017), du LOU (2017-2019), d'Oyonnax (2019-2021) avant d'atterrir à Béziers, son dernier club. Côté international, Beauxis a porté la tunique frappée du coq à 24 reprises depuis 2007. Avec les Bleus, il a remporté le Tournoi des Six Nations en 2007 mais échoue à la quatrième place du Mondial disputé en France cette même année.