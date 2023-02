Rugby: la direction des fraudes saisie pour des marchés suspects passés par la FFR

Le ministère des Sports a confirmé ce vendredi la saisie de la direction des fraudes (DGCCRF) au sujet de certains marchés passés par la Fédération française de rugby (FFR). En fonction des premières conclusions de l'enquête, une "mission inter-inspections" pourrait aussi être lancée.

Une nouvelle affaire dans le rugby français. Le ministère des Sports a saisi la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) au sujet de certains marchés passés par la Fédération française de rugby (FFR), a révélé ce vendredi l'AFP.



"À la suite d'un signalement transmis au ministère fin janvier concernant des marchés passés par la Fédération française de rugby, la ministre (Amélie Oudéa-Castéra, ndlr) a demandé à la Direction des sports de saisir la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) afin qu'une enquête soit diligentée concernant notamment le respect des règles de mise en concurrence", a assuré le ministère, confirmant une information de L'Equipe.

Pas de précision sur la nature ni les montants de ces marchés

"La DGCCRF vient d'être saisie en ce sens", précise le ministère. Ni la nature, ni les montants de ces marchés soupçonnés d'être entachés d'irrégularités n'ont été précisés.



Cette saisine intervient après la démission vendredi dernier de Bernard Laporte de son poste de président de la FFR, consécutive à sa condamnation un mois plus tôt à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier, Mohed Altrad. Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation.



Le ministère se réserve également "la possibilité", en fonction des premières conclusions de l'enquête de la DGCCRF, de déclencher "une mission inter-inspections de l'IGESR (Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche) et de l'IGF (Inspection générale des Finances) sur la gestion budgétaire et financière de la Fédération".