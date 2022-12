Rugby: Mohed Altrad et le PNF font aussi appel dans l’affaire Laporte-Altrad

Après Bernard Laporte, Mohed Altrad a fait appel de sa condamnation pour corruption et trafic d’influence prononcée le 13 décembre dernier. En réaction, le Parquet national financier a à son tour fait appel du jugement d’Altrad et Laporte mais aussi de la relaxe obtenue par Serge Simon.

Des sanctions plus lourdes qu’attendues à prévoir? Alors qu’il disposait d’un laps de temps de dix jours jusqu’à ce vendredi soir minuit pour réagir, Mohed Altrad a bien décidé de faire appel du jugement prononcé le 13 décembre par la 32e Chambre du tribunal correctionnel de Paris, selon des informations révélées par nos confrères de L’Equipe que nous sommes en mesure de confirmer.

Et le Parquet national financier (PNF) n’a lui pas tardé à riposter et décidé de faire un appel incident – formé en réaction à l'appel principal – du jugement prononcé le 13 décembre dernier au Tribunal de Paris concernant Altrad et Bernard Laporte. Cela ouvre la porte à d’éventuelles peines encore plus lourdes.

Avec Laporte, l’homme d’affaires et président du club de Montpellier avait été condamné en première instance à dix-huit mois de prison avec sursis, deux ans d'inéligibilité et 50.000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence, pour avoir noué un pacte de corruption.

Serge Simon n’en a pas encore fini avec l’affaire

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) avait lui été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende, ayant été reconnu coupable de cinq des six infractions pour lesquels il était poursuivi, dont la corruption passive et le trafic d'influence au profit d’Altrad.

Autre nouvelle, le PNF a également décidé de faire appel concernant la relaxe de Serge Simon, vice-président de la FFR. L’ensemble des débats auront lieu dans plusieurs mois devant la Cour d'appel de Paris. "C'est un choix qu'il ne comprend pas", a réagi auprès de l’AFP l'avocat de Simon, Me Sylvain Galinat, le disant "très affecté" par cette décision qui "apparaît difficilement compréhensible juridiquement". Serge Simon figurait parmi les prétendants potentiels au poste de président-délégué qui sera amené à remplacer jusqu'à son procès en appel l'actuel boss de la Fédération.