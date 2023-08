Rugby: onze mois après l'arrêt de sa carrière pour problème cardiaque, Vakatawa a rechaussé les crampons

Onze mois après l’arrêt brutal de sa carrière de joueur en raison d’un problème cardiaque, Virimi Vakatawa a rechaussé les crampons ce vendredi soir avec les Barbarians Britanniques face aux Samoas. 54 minutes sur le pré et un constat simple en fin de match: il veut continuer à jouer au rugby.

Malgré l’avis médical du médecin du Racing en fin d’été 2022, Virimi Vakatawa a choisi de rejouer au rugby. L’ancien trois-quart-centre du Racing 92 et du XV de France, annoncé un temps comme le meilleur au monde à son poste, a provoqué le destin pour figurer parmi l’effectif des Barbarians Britanniques qui ont joué contre les Samoas vendredi soir sur la pelouse de Brive.

"Aucun risque n’a été pris", selon Pat Lam, l’entraîneur des Babaas, certain que Virimi est totalement apte à rejouer au très haut-niveau. "Beaucoup de joueurs n’ont pas réussi à passer les tests médicaux en France et ont pourtant réussi à jouer ailleurs", précise-t-il. "Toutes les bonnes questions ont été posées, et tous les gens compétents ont eu de bonnes réponses, précise même Grant Ross, ancien joueur du Stade Français, et désormais dirigeants des Barbarians Britanniques. Dès lors, pour Virimi, peu importait le score (victoire des Samoas 28-14), l’important était de refouler la pelouse et de retrouver les sensations du jeu." Plutôt discret, l’ex-Tricolore a touché peu de ballons mais a réussi à bonifier quelques situations avec des crochets toujours aussi dévastateurs.

"Je cherche un club"

"Je suis très content, a confié Virimi Vakatawa à la fin du match. Je remercie Dieu de m’avoir donné l’opportunité de jouer. Le fait de retrouver le terrain, c’est un énorme plaisir. Beaucoup disait que c’était un risque mais quand je vois l’ovation que j’ai reçu ma sortie, je vois que le public aussi était content de mon retour. C’est le début d’une nouvelle aventure pour moi. Pour le moment, je cherche un club. J’espère que je vais trouver. Médicalement, ça va. Je connais mon cœur. Je n’ai jamais souffert. Je respecte la décision médicale en France. Mais là, cette fois, c’est ma décision". Virimi Vakatawa est donc désormais sur le marché.