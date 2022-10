Rugby: petite révolution, les Anglais auront leur nom dans le dos pour les matchs de novembre

Historiquement, les sélections nationales de rugby jouent sans le nom des joueurs au dos des maillots. Mais ces derniers vont faire leur apparrition avec le XV de la Rose, a annoncé la fédération anglaise.

Fini les traditionnels maillots, avec seulement un numéro au dos pour le XV d'Angleterre. La fédération a annoncé ce vendredi dans un communiqué que les joueurs du XV de la Rose joueront en novembre avec leur nom sur le maillot, comme c'est de coutume par exemple au football.

Cette décision est une petite révolution, même si cela se démocratise de plus en plus dans les clubs. Elle s'inscrit dans l'espoir de rendre les stars plus populaires auprès du grand public et notamment des jeunes.

"Nous espérons que cela nous permettra d'envisager l'inscription de noms sur les maillots afin de promouvoir davantage nos joueurs internationaux anglais de classe mondiale qui participent à d'autres tournois internationaux chez les hommes et les femmes", explique le communiqué.

Les joueurs de l'équipe masculine porteront tous leur nom au dos de leur maillot dès le match d'ouverture de l'Autumn Nations Series face à l'Argentine au stade de Twickenham, dimanche 6 novembre.

Une décision qui risque de ne pas faire l'unanimité

Ces flocages de noms ne font toutefois pas l'unanimité au Royaume-Uni. The Times indiquait il y a plusieurs semaines que certains acteurs réticents considèraient que cela nuirait aux valeurs du rugby et que ce pourrait être une porte ouverte à un phénomène de starification néfaste.

"Alors que les fans et les joueurs seront toujours fiers de faire flotter le drapeau et de porter la rose pour soutenir les équipes de rugby d'Angleterre, nous pensons que les noms des joueurs sur les maillots peuvent avoir le potentiel de rapprocher les fans des stars internationales de notre jeu et nous attendons avec impatience voir la réaction à cette initiative", indique quant à lui le communiqué de la fédération anglaise.

Cela pourrait aussi être une aubaine pour le merchandising, avec des rentrées d'argent supplémentaires directes grâce aux ventes de maillots personnalisés.